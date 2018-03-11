婦聯會檔案被碎紙機銷毀... 黨產會透露：辜家助理供出辜懷如

2018-03-11

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會調查辜家銷毀婦聯會資料案，意外發現台泥大樓倉庫有一條秘道直通辜家，辜家助理劉凱理更向黨產會官員表示，是辜懷如先和他用碎紙機銷毀資料，後來又找來兩個員工一起銷毀，碎紙已當垃圾丟棄；至於婦聯會員工不願成代罪羔羊，也全盤向黨產會托出內幕。

「不願成代罪羔羊 員工托出內幕」

黨產會已正式告發婦聯會前主委辜嚴倬雲、辜嚴女兒辜懷如、劉凱理三人銷毀檔案。據了解，黨產會已將供詞、購箱收據、派車紀錄、照片等物證，全送交檢方偵辦。

據了解，自從今年一月底，黨產會掌握線報，指辜嚴派秘書李潔梅重回主委辦公室取走物品，黨產會隨即在行政契約破局後，直搗婦聯會總部取回二○○六年至今資料，也得知過往資料已不在會內。

今年二月六日，黨產會陸續約談數十名婦聯會員工，副秘書長汲宇荷、各處組職員一致坦承，去年五月辜嚴交代各處組將資料打包、裝箱，會內購買一百多個紙箱後，由總務組長朱愛娜於紙箱右上角貼色紙分類。

「東西要搬走，辜嚴老太太都知情！」黨產會官員透露，汲宇荷向黨產會坦言，她當時有請示過辜嚴，一百七十箱資料搬到哪？辜嚴要她「好好保管」；至於搬去台泥大樓倉庫房間存放，則為么女辜懷如、二女兒辜懷箋「兩位公主」共同提議。

婦聯會員工向黨產會表示，包含購買紙箱收據、發票、出車證明皆有留存，婦聯會更針對被搬走資料造冊列「存放倉庫清單」；擔任過辜嚴秘書的任姓女子，在搬運中負責與辜家聯絡、押車，另一名何姓收發負責搬運，再由劉姓員工開婦聯會公務車運至德惠街台泥大樓倉庫。

官員指出，婦聯會律師曾建議員工誠實以對，不然法律責任非常嚴重，恐成「婦聯會余文」，員工皆配合全盤供出；全程參與的任女為了自保，最後更提供二張關鍵照片給黨產會，證實婦聯會紙箱曾放在台泥大樓倉庫房間，上頭還有朱愛娜貼的色紙。

「台泥大樓倉庫有一條密道通到辜家私宅！」黨產會委員揭露，該棟建築很有玄機，婦聯會資料被搬去台泥後，辜家沒給婦聯會那個房間鑰匙；黨產會則在約談中查到，押車的任女有把「資料明細」給辜懷如，辜女對一百七十箱資料是知情的。

黨產會調查，在去年十一月底感恩節過後，辜家又把婦聯會資料移至嘉新大樓，過完節一兩週後開始銷毀。劉凱理也向黨產會坦承，剛開始是他和辜懷如兩人用碎紙機碎掉資料，中間辜懷如出國，又找兩個員工一起來銷毀，最後碎紙當垃圾全部丟掉。