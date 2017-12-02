行政院變「功德院」 賴︰年輕人有創意

2017-12-02

〔記者陳鈺馥、王峻祺、游太郎、劉慶侯／綜合報導〕行政院長賴清德上任以來，被民進黨內人士形容施政風格「接地氣」。賴揆昨到花蓮出席座談會，會前遇到民眾下跪陳情，賴見狀急喊「不要跪」，並收下陳情書；部分青年團體昨將印有「功德院」的貼紙，貼滿行政院的公車站牌及路標，揶揄賴上任後的「功德說」，賴揆得知後也輕鬆回應，「年輕人有創意，這個我不以為意。」

十月下旬，賴揆在立法院答詢時，稱消防員「捕蜂捉蛇」業務是「做功德的事情」；至於照服員付出勞力與薪資收入不等比現象，賴揆日前勉勵「要把它當成做功德、做善事」。

青年團體不滿賴揆多次以「功德說」回應，數十個青年團體發起「功德院長長久久正名行動」，前晚開始在行政院、台北車站等周邊地區，將公車站牌、人行地下道的「行政院」路標，全改為「功德院」。

青年團體發聲明強調，政府應透過稅賦改革進行財富重分配，合理配置長照資源，強化勞檢和改善勞動處境，讓每個人都能享有富足及有保障的生活，「功德院」是要諷刺國家機器失能，政府歸因宗教概念敷衍搪塞。反教育商品化聯盟成員謝毅弘表示，該行動絕對不是「創意」，而是要表達政府對勞工冷血的憤怒。

行政院發言人徐國勇回應，有關行政院路標及公車站牌被改成「功德院」，是屬於台北市地方自治事項，台北市交通局認為有違反相關法律規定，那是台北市政府意見。賴院長已表示這是青年的創意及KUSO作法，所以「不以為意」，也不會追究，怎麼會冷血呢？

雖然台北捷運局尚未提出告訴，不過台北市警方已調閱監視錄影畫面，鎖定兩名男子涉案，一旦查出身分將傳喚到案說明。

訪花蓮收陳情書 急喊「不要跪」

賴清德昨天下午到花蓮出席「中央與地方落實前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會」，會前遇到自稱公民團體成員的女子劉曉蕙闖入，下跪遞交「反亞泥還我土地自救會」陳情書；賴見狀後趕緊收下，並急喊「不要跪」，請她好好說，劉女被架離時，泣訴高喊「很多人需要賴院長！」 徐國勇受訪強調，針對亞泥問題，賴揆已裁示加快礦業法修正腳步。