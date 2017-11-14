金融時報：防中國駭選舉 民進黨升級網安

2017-11-14

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據英國「金融時報」報導，在過去兩年遭駭客大規模攻擊後，台灣執政的民進黨正提高網路安全支出，對抗中國網軍未來可能干擾台灣大選。

該報導說，過去兩年民進黨遭到駭客大規模攻擊，駭客侵入民進黨中央黨部官網和黨工的電腦，竊取資料和修改內容。

民進黨表示，他們持續遭到來自中國的駭客攻擊，由於台灣將在明年舉行縣市長和地方議會選舉，愈來愈擔憂中國駭客可能會採取類似俄羅斯干擾去年美國總統大選的手段。

民進黨發言人楊家俍受訪表示：「已意識到這可能發生在我們身上，中國政府正試圖鎖定台灣、干擾選舉。」他說，民進黨已開始雇用外部企業監測網路安全，提供黨工額外訓練，升級網安阻止駭客入侵。

美國網路安全公司火眼（FireEye）指出，自去年台灣總統大選後，網路攻擊已鎖定民進黨、政府機構和私人企業；火眼亞太區科技長波蘭德表示：「鎖定他們攻擊的很多團體都來自中國。」

波蘭德引述侵入民進黨官網駭客的剖面圖做為證據指出，駭客已建立發動攻擊的能力，以竊取受害者資訊。他說，來自中國的駭客團體擁有技術知識，可以發動俄羅斯式的駭客和竊密行動。澳洲蒙納許大學刑事犯罪學講師張耀中表示，如果中國不採用類似俄羅斯的手段，他才會大吃一驚。

儘管民進黨黨中央的網路安全已經升級，該黨仍擔心其民調數據、競選活動和策略的安全。楊家俍表示：「如果這些資訊被交到不適當的人手上，可能會影響選舉結果。」