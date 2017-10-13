助兒選高市長？ 陳哲男：無能為力

2017-10-13

〔記者黃良傑、蘇芳禾／綜合報導〕民進黨立委陳其邁父親、總統府前副秘書長陳哲男獲假釋，昨天首度露面到高雄地檢署執行科報到，他說自己年紀大了，出來想要好好休息，不會再過問政治，是否會為有意參選高雄市長的兒子陳其邁站台、輔選，陳哲男說：「我已經無能為力。」

昨下午二點二十分，陳哲男由友人、高中同學陪同，依規定向高雄地檢署執行科報到，接受檢方訊問。檢方告知假釋期間需找觀護人報到，提醒注意事項以避免被撤銷假釋，約十五分鐘就結束，從側門由友人開車接走。

假釋後首度赴雄檢報到

陳哲男到報到處時，向媒體表示自己有高血壓、心律不整等症狀，每天量血壓、定期回診。被問及會不會幫陳其邁輔選，他說，讓孩子獨自發展，不去影響他，況且自己年紀大了。

陳哲男表示，當父親的心情是希望兒子成功，「但我已經無能無力」。記者再追問未來是否會為兒子公開站台，陳哲男重複說，「確實無能為力」。

陳其邁昨被問到父親的假釋是否影響選情，他說，作為人子，最擔心的是父親的身體狀況，會先安排父親做健康檢查。他希望父親可以有平靜的晚年，不再參與社會的事務，過去的是非曲直，他會很坦然去承擔。

此外，是否會去探望保外就醫的前總統陳水扁？陳哲男表示，目前沒此計畫，「等沈澱兩天後再看看，目前尚未決定」。

陳哲男因司法黃牛案入獄，前晚七點多獲假釋出獄。