美中二軌談南海 台灣學者列名中國團

2017-09-20

陳其邁：形同遭一中矮化

〔記者蘇永耀／台北報導〕美國與中國在七月展開二軌對話商議南海情勢，中方由官方智庫南海研究院率團的成員裡，赫然包括中研院歐美所研究員宋燕輝及政大國關中心研究員劉復國兩位台灣公立學術機構人員，民進黨立委陳其邁抨擊這不僅誤導國際「兩岸合作」聲索南海主權，台灣學者被納入中國代表團，形同遭一中矮化。

陳其邁說，中國近年擴張南海勢力引發區域緊張，台灣在馬政府時代也因對南海的主張與中國幾乎一致，而使美國及鄰近國家疑慮。被歸為「親馬學者」的宋燕輝及劉復國，過去擔任中國南海研究院的特聘研究員。民進黨政府上台後，中國顯然還想在南海議題繼續操作「兩岸聯手」。

由美國「美中關係全國委員會」與中國「南海研究院」共同主辦的美中海上問題與國際法對話，於七月廿七日至廿八日在美國舉行。南海研究院則屬中國國家級的機構。

宋燕輝：南海議題兩岸應合作

美中雙方出席涵蓋學術及半官方單位，美方有國務院法律顧問辦公室及海軍戰爭學院等人員，中方則有中美研究中心及國防大學等單位，中方並宣稱與會者包括台灣中研院及政治大學，所指即為宋燕輝及劉復國兩位學者。有美方學者反映，當看到中國代表團裡有台灣學者時覺得很奇怪。

宋燕輝對此澄清，雖是加入中國代表團，但台灣學者是由美國主辦單位邀請，而且他是以學者及個人身分參與，並沒有選邊站的問題，陳述的內容就是台灣在國際社會應扮演角色及利益所在，他主張南海議題兩岸應該合作，把中國當成助力，也可避免新南向政策遭中國阻礙。宋強調，相關活動都有按程序經中研院的核准，也希望在國際上發聲避免台灣被邊緣化，他並反問難道他會出賣台灣嗎？

劉復國：無隸屬那個團隊問題

劉復國也說，他們都是以「比較優秀學者」受邀，不代表台灣政府，而是代表專業的身分與會，且基於學術自由，並沒有隸屬那個團隊的問題。被問到表達內容是否會與民進黨政府主張不同？劉則認為，目前政府對南海問題採冷處理或不處理，他與政府看法原就不同。

立委陳其邁抨擊，參加中國代表團就已說明一切，難道宋燕輝等人會說出與中國國家利益相違背的話嗎？所謂站在台灣國家利益等云云，根本就是荒誕不經的說詞。何況美中的二軌對話，談的就是兩國國家利益，這種有官方在背後主導的對話，並不是一般學術研討，且這兩位學者過去不乏有兩岸同屬一中及在南海共組艦隊等說法，完全忽略中國是台灣安全的最大威脅，現稱不會出賣台灣，根本就是此地無銀三百兩。