紀念劉曉波「民主得來不易」

2017-09-08

徐斯儉看李明哲案：台灣人權已實質受影響

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣人權工作者李明哲遭中國逮捕，將於下週一開庭審判。台灣民主基金會執行長徐斯儉昨受訪說，我們處在一個全球民主價值與實踐倒退萎縮的時代，從李明哲案與其他台灣人在中國遭拘押而下落不明，就可以知道「台灣人權益已實際受影響」；盼台灣人了解民主得來不易，進而擴大台灣社會對民主人權的關心。

台灣民主基金會響應美國民主基金會，昨晚於蔡瑞月舞蹈研究社舉辦「在台灣遇見劉曉波」紀念晚會，以演講、音樂、舞蹈、詩歌朗誦等多元方式，紀念中國民運人士劉曉波。美國民主基金會執行長Carl Gershman與劉曉波友人廖亦武透過影片致意。

徐斯儉說，劉曉波因起草訴求人權、自由、平等與民主的《零八憲章》而入獄，《零八憲章》效法的是捷克《七七憲章》，其遺留精神喚起後續對共產政權的抵抗，「這正是中國恐懼劉曉波的原因」。

徐強調，威權政權讓人民恐懼，但其實威權政體比人民更為恐懼，因此這是「恐懼的競賽」。他希望台灣人、尤其是年輕世代明白，台灣的民主不是理所當然，全球民主更是守護不易，盼擴大台灣社會對亞洲民主人權的關心。

赴中國「被失蹤」後，證實遭逮捕的李明哲，中國法院下週將開庭審判。徐斯儉受訪時也說，對台灣而言，兩岸關係幾乎是最重要的一件事情，而如果中國情況不改善，從不符合世界人權標準的李明哲案來看，就可以知道「台灣人權益已實際受影響」。