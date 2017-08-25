國民黨提美金債券還錢 黨產會打臉

2017-08-25

黨產會追徵8.6億 今天到期

〔記者施曉光、楊淳卉、吳佳蓉／台北報導〕行政院黨產會針對國民黨在民國三十六年以轉帳取得的不動產，做成追徵八億六千四百八十八萬餘元的行政處分，今天到期。國民黨昨日宣布將以所持的民國三十六年第二期美金公債的實體債票與零散息票，估計現額約三百八十五億一千多萬元繳付抵銷。但國民黨這主張隨即遭黨產會打臉，黨產會指出，這些美金債券為不當黨產，且非有效證券，不能做為追徵標的。

媒體昨問國民黨主席吳敦義，若繳不出錢來是否擔心會被限制出境，吳敦義回說，「我不怕」；國民黨行管會主委邱大展表示，「絕對不會」。

媒體進一步詢問，如果國民黨被查封怎麼辦？邱大展指出，「還不會走到這個地步」，國民黨「在某種程度上有繳錢」，如果法務部行政執行署查封是為了拿回八億多元，國民黨會以其他方式償還，甚至提償債計畫，「除非法務部行政執行署甘願變成黨產會的附屬組織，才不排除發生這種情況！」

邱大展：國民黨的主張合情合理

邱大展強調，該批公債是中華民國政府依據「民國三十六年美金公債條例」發行時，國民黨以黨產黃金、美金等外幣繳購取得，而且「民國三十六年美金公債條例」迄今仍未廢止，國民黨可以主張該批中央銀行發行的公債債權。

他指出，黨產會主張追徵的來源是民國三十六年轉帳取得的土地，國民黨主張以民國三十六年政府發行公債用以行使抵銷，完全合情合理，行政執行署不應該刻意忽略這批公債的效力且不接受。

行政院黨產會發言人施錦芳則說，國民黨美金債券必須得到國家同意才能兌換，「兩岸人民關係條例」規定很清楚，國民黨無法兌換這些美金債券，該等美金債券非有效證券，不能做為追徵的標的。

施錦芳指出，國民黨所持美金債券，也是「黨產條例」第五條所推定的不當黨產，若國民黨要「處分」美金債券，需要黨產會同意。

財政部：優先遵守兩岸條例規範

財政部也強調，根據兩岸人民關係條例第六十三條規定，包括民國三十八年前在大陸發行尚未清償的外幣債券、民國三十八年黃金短期公債，以及「國家行局及收受存款的金融機構在大陸撤退前所有各項債務」，在國家統一前，都將不予處理。

財政部官員說，雖然「民國三十六年美金公債條例」尚未廢止，但還是要優先遵守一九九二年實施的兩岸人民關係條例規範。