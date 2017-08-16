焦點透視》軍民攜手 無人機飛向國際

2017-08-16

記者羅添斌／特稿

兩年一度的台北國際航太暨國防工業展覽會即將在本月十七日開幕，無人機的發展成為各界聚焦所在，軍方中科院及民間廠商各自推出新款無人機，形成軍民無人機之間的競爭大賽，軍民兩者若能相互吸收對方優點，將研發資源進行整合，相信有助於台灣無人機產業向國際拓展。

無人機發展技術一日千里，各種想像不到的跨領域結合推出的新款無人機，在各個大型國際航太展中陸續出現，台灣擁有雄厚的科技研發能量，又具備有完整的產業供應鏈，想要追趕上國際潮流，並非難事，但若是軍民廠商各玩各的，坐井觀天甚至是夜郎自大，極可能是只能看著領頭羊的背影而興嘆。

台灣民間廠商的研發能力及靈活創意，在無人機市場上相當具有競爭力，例如在此次航太展中，就有廠商推出結合大數據及人臉辨識系統的新款無人機，可供海巡及警政單位執法使用，也有廠商推出具有熱感應生命偵測搜救的無人機，大幅提升救援能量，減少受困人員生命的損失，若經驗證確有其效能，未來不僅在台灣還有在國際市場，相信都能開拓出廣大的銷售市場。

軍方使用的無人機主要來自中科院，中科院常自豪擁有完整的系統製造能力，以及能為顧客提供客製化服務，配合台灣擁有上中下游零組件的供應鏈，可以在短時間內就交貨出貨，但中科院屢遭詬病的是反應速度緩慢，求新求變的企圖心不夠強烈，未來如果能與民間廠商多多交流互惠合作，應該在國安、軍事、執法及民生用途領域上，更能產製出符合國際趨勢的新款無人機，帶動成為國家戰略產業之一。