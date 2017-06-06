整合155榴砲 二代雲豹變身砲車

2017-06-06

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方「雲豹」八輪甲車將有新的家族成員！根據國防部向立院提出的報告，軍備局已進行研究開發計畫，要將M114拖曳式一五五榴彈砲與雲豹甲車進行整合，發展具有數位化及機動化的新式一五五公厘M114「輪甲式自走砲車」。

軍備局著手研究開發

雲豹八輪甲車目前已服役中的車款，包括「四○公厘榴彈機槍裝步戰鬥車」及「四○公厘榴彈機槍指揮車」兩種（持續量產中），另有「三○公厘機砲裝步戰鬥車」正在量產階段；依據國防部預算資料顯示，這三款雲豹甲車共計要生產六百五十二輛，總經費為五百八十一億八千萬元，預計到二○二一年可全數生產完成並撥交部隊使用。

強化火力支援 提升機動戰力

軍方官員說，因應未來不對稱作戰型態及精兵政策，國防部軍備局正規劃進行「輪型迫砲車」研製，搭載八十一公厘自動化迫擊砲，由於採模組化設計，也可換裝一二○公厘口徑迫擊砲，具備自動化觀瞄及彈道解算系統，可減少操作人員，降低人力負荷，提升命中率。

官員說，軍方並整合八輪甲車各項功能，持續進行各種衍生車型系統開發，包含「輪型救濟車」及搭配一○五公厘戰車砲的「戰砲甲車（原稱輪型戰車）」，以及與一五五榴彈砲整合的輪甲式自走砲車等等，以提升機動戰力。

M114拖曳式一五五榴彈砲目前由陸軍機步旅及地區指揮部、外島指揮部的混砲營使用中，數量相當多，雖然服役已久，但火砲狀況良好，可以繼續服役，但M114拖曳式一五五榴彈砲是由軍用卡車牽引拖曳到定點，再經固定砲位後才開始運作，機動性較差，需要多人操作，不符合現代作戰需求。

軍方官員透露，國防部軍備局為建構陸軍新式一五五公厘榴彈砲武器系統，目前正運用關鍵技術能量，整合國軍現役M114拖曳式一五五榴彈砲及八輪甲車，將原本手動的油壓驅動系統提升為自動化電伺服控制系統，並且搭配自力開發的射擊指揮控制系統，要發展具有數位化及機動化的新式一五五公厘M114「輪甲式自走砲車」。

官員說，這項計畫目前正在研究開發中，若研製開發結果符合軍方需求，就會建案進入量產階段；軍方評估認為，若這項計畫順利執行，將可強化陸軍機步旅砲兵「三軍聯合截擊作戰與跨區作戰」等戰術運用的火力支援，並可滿足陸軍戰訓演訓需求與殲敵的作戰能力。