《焦點評論》「台僑」不是「華僑」
駐日特派員張茂森／特稿
同樣是在日本的台灣人僑社，有大中華主義的團體，也有以台灣優先的台灣本土意識團體，日本一直存在著雙包的「台灣同鄉會」，一個是「在日」，一個是「留日」，其他在日本各地的台灣人僑社也有同樣的雙包問題，最簡單的「識別」方法是，團體名稱冠「在日」的就是台灣本土派，冠「留日」的就是中華主義派，例如「在日台灣同鄉會」就是屬於前者，「留日台灣同鄉會」則為後者。
台灣利益 重於大中華利益
在台灣戒嚴時代，日本的僑團是「團結一致」的，也是所謂「海外五千萬僑胞」的一部分，在日本各地方的僑社很多，它的頭是所謂的「中華民國留日華僑總會」（簡稱「中華聯合總會」），名稱和老共在日本的「東京華僑總會」有點類似，就是少了「台灣」兩個字，從名稱上看，「中華聯合總會」是把「大中華利益」擺在「台灣利益」之上，到目前為止，這個「總會」仍然被民進黨政府誤以為是代表在日台灣僑社的母體。
立法院長蘇嘉全去年八月率團訪問日本時表示要見台灣僑團的代表，結果來的都是把票投給朱立倫的所謂「僑領」，因此蘇院長很納悶的問，「怎麼想見的人都沒來？」原來是駐日代表處僑務組認定，代表台灣的是「華僑」，而不是「台僑」。
桃園市長鄭文燦在蘇嘉全之前也曾訪問日本，代表處僑務組也為他安排台灣的「僑領」和他的訪日團聚餐，結果來的也全是一群票投朱立倫的「華僑」，最後鄭文燦覺得「怎麼有很多不認識的」，才請朋友幫他臨時找一些真正「台灣派」的在日醫師與其他台灣企業家和他當晚再聚一次。
小英執政後，中國全面加強打壓台灣，甚至是關係到全人類健康而與政治無關的世衛組織，台灣也要挨打，「全日本台灣連合會」的成立正好合於時機，推動「全台連」的幾個台僑團體有大多數的台灣醫生，他們認為在中國無所不用其極的打壓之下，在日台灣人更應團結一致為台灣發聲，以和「華僑」區別，「中華聯合總會」的「華僑」最近希望「台僑」團體共同簽名呼籲國際支持台灣參加ＷＨＡ，最後在文件上只出現「中華聯合總會」，簽名支持的「台僑」團體名字則被消失。
「全台連」是以「台灣優先、團結第一」為宗旨，誠如代表發起人之一的「日本台灣醫師連合會」會長中里憲文（陳憲文）說，「全台連是『台灣黨』，不是『中華黨』」，歡迎以前是「華僑」的朋友變成「台僑」，大家都來為台灣打拚。
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