美21參議員致函國務卿 挺台參與ＷＨＡ

2017-05-19

〔駐美特派員曹郁芬／華府十七日報導〕包括布朗在內的廿一位美國參議員今天聯名致函衛生部長普萊斯與國務卿提勒森，期望美國與其他理念相同國家能再接再厲，確認台灣未來仍可在世界衛生大會（ＷＨＡ）取得觀察員地位，因為這是美國前兩任政府一貫的政策。

同時聯名致函衛生部長 盼助台成為觀察員

發起聯名信的布朗擔任眾議員時，就極為支持台灣參與世衛組織（ＷＨＯ），他曾於二○○四年在眾院提案助台灣成為ＷＨＯ觀察員。另一位發起者是有醫生背景的參議員卡西迪。

這封聯名信包括參院領導階層與外委會成員，展現美國對台灣的廣泛支持。這封信說，他們對於台灣被排除將於五月廿二日至卅一日在日內瓦舉行的第七十屆ＷＨＡ感到深切憂心，做為美國盟邦與區域中民主及經濟發展的佼佼者，台灣可為ＷＨＡ提供甚多貢獻。台灣進步的健保制度以及提供人道援助的紀錄，強化了台灣應被納入全球健康論壇的重要性。

信中表示，普萊斯長期支持疾病管制中心，充分瞭解傳染病無國界，以及廣納所有國際成員對於保障全球衛生至關重要，排除台灣分享即時資訊與重要資源，對台灣及國際社群皆毫無益處。國會長期瞭解台灣有意義參與ＷＨＯ與ＷＨＡ之重要性，全球衛生不應遭政治操弄。

參議院代議長兼財政委員會主席海契與同委員會的民主黨資深議員懷登十六日也曾聯名致函衛生部長普萊斯，敦促他持續推動台灣獲邀出席ＷＨＡ。不過對於記者在電郵中詢問衛生部，在協助台灣參與上會有什麼作為，衛生部新聞辦公室始終沒有回應。