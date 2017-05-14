江宜樺批前瞻 張景森譏打臉自己

2017-05-14

〔記者彭琬馨、李欣芳／台北報導〕前行政院長江宜樺昨日針對前瞻基礎建設計畫提出強烈批判，認為這是「匡列了一筆經費，有了錢再想辦法花掉」，蔡英文政府把計畫內容無限上綱到普世價值與人權，這對重大公共政策理性討論來說是不利的。行政院政務委員張景森則反駁，指馬朝院長揮拳時，忘記照照鏡子，打到自己的臉。

由江宜樺成立的長風基金會昨舉辦「錯誤前瞻計畫，掏空台灣未來」座談會，包含前總統馬英九、前行政院長毛治國、前交通部長葉匡時等都出席。馬英九未對前瞻計畫公開評論，毛治國則針對佔了前瞻計畫一半預算的軌道建設重砲批評。

江宜樺受訪時表示，社會並非反對國家推行前瞻計畫，但現在的計畫內容都沒有經過詳細評估，就先匡列一筆經費、再想辦法花掉；江說，這種做法對政府未來的財政一定會造成很大負擔，但政府卻一概拒絕反對意見，將前瞻計畫的內容上綱到普世價值與人權。

江宜樺批評，「這不是討論公共政策的理性態度」，盼政府能傾聽專家學者意見，不要悍然拒絕對計畫的相關討論。

對前任閣揆的批評，張景森反指，「對現任政府的政策大力抨擊，這在政治修養上顯然有失風度」。批評者認為前瞻建設加計地方負擔，將會造成政府債台高築，但前瞻計畫在一○六至一一三年，每年只有舉債二二九到一五四二億元，推估的債務淨增是一兆五四六億元，平均每年增一三一八億元。

他說，反觀馬政府執政時，平均每年新增是一九八五億元，八年新增一兆五六六六億元債務，前瞻計畫新增債務只有前任執政時的三分之二。就算加計地方負擔全部舉債，也只有前任執政時的四分之三。而透過擴大投資，把經濟發展的基礎打好，債務自然可以快速清償，根本沒有債留子孫的問題。