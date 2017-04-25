毛治國批輕軌熱 政院：昨是今非
2017-04-25
徐國勇反批毛 「忘了自己說過的話？」
〔記者羅添斌／台北報導〕蔡政府提出前瞻基礎建設計畫，要在多個縣市推動軌道建設，前行政院長毛治國投書媒體並反對遍地開花式的蓋輕軌捷運，並認為將是後來的災難；行政院發言人徐國勇昨反批說，政治人物如此健忘，「昨是今非」，實在令人擔憂。
2008年毛上任交長 宣示發展輕軌、BRT
徐國勇說，「只有藍綠、而忘了自己說過的話？」曾任交通部長的毛前院長曾在二○○八年六月八日於運研所宣示，台灣將不再新建高運量捷運系統，未來發展捷運，應朝中運量、輕軌，乃至於公車捷運系統（Bus Rapid Transit, BRT）等方向發展。
2011年 毛說公共運輸「軌道為主、公路為輔」
徐國勇表示，毛也曾在二○一一年十二月十六日表示，台灣正悄悄進行一場「公共運輸重建運動」，未來公共運輸政策將以「軌道運輸為主、公路運輸為輔」為目標，提升公共運輸競爭力，這字字句句確是毛前院長自己所說，一個政治人物如此健忘，昨是今非，實在令人擔憂。
對於毛治國投書認為，目前最重要的交通問題是台鐵立體化，徐國勇表示同意，但他接著問，「馬政府八年，毛先生擔任五年交通部長，後來高升副院長、院長，那他做了什麼事？」
徐國勇說，具體來說，到底哪一件台鐵立體化工程是毛規劃的？恐怕只有一件（高雄左營），其餘全部都是扁政府時代規劃的（桃園、台中、彰化員林、嘉義、台南、高雄鳳山、宜蘭冬山），這些規劃又有哪些是馬毛政府完工的？恐怕只有一件（員林）。
徐國勇批評說，這些計畫睡了八年，幾乎都延到蔡政府才完工（台中）、或現在才動工（台南），甚至現在才核定（桃園、嘉義），毛先生忘了自己的工作？
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