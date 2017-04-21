WHA邀函若框一中 我將出席抗議
〔記者彭琬馨、林良昇、吳亮儀、鍾麗華／台北報導〕世界衛生組織（ＷＨＯ）將於五月底舉行第七十屆世界衛生大會（ＷＨＡ），我國至目前為止尚未收到邀請函。據了解，ＷＨＯ即使發出邀請函，也可能依從中國壓力，循去年模式在邀請函中再提一中原則。我方已就此進行沙盤推演，相關人士認為，若今年邀請函上仍有一中原則，可能還是比照去年做法，出席會議並表達抗議。
迄未收到邀請函
外交部長李大維昨受訪時表示，今年參加ＷＨＡ的情況「非常不容樂觀」，外交部同仁還在努力與當地政府接洽，會把握任何機會，奮戰到最後一刻，許多協助台灣的友邦都是鴨子划水在做事，因「有些事高調做不見得有好處」，至於結果如何應該很快就會知道。
李大維︰
非常不容樂觀
衛福部長陳時中昨在立法院受訪時也指出，不論有無收到邀請函，都會帶隊去參加。陳時中說，目前已經擬好幾項因應方案，就算沒收到邀請函，也要去表達我們的立場，及宣揚我國對國際的貢獻。但他沒有說明方案內容。
陸委會副主委邱垂正也表示，陸委會已在今年三月下旬，透過跟國台辦的溝通聯繫機制向陸方表達政府立場，希望中國大陸排除政治思考，尊重理性看待，支持我方參與，但陸方迄無回應。
蔡英文總統昨接見歐洲議會跨黨團議員團，致詞時也強調，台灣不會在全球議題上缺席，期盼成為國際社會不可或缺的夥伴。她並盼透過實質合作及有意義參與國際組織，將台灣經驗分享給國際社會。
對於ＷＨＯ遲未向台灣發出世界衛生大會邀請函，立委陳宜民昨在立院質詢時說，ＷＨＯ幹事長陳馮富珍今年是最後一屆任期，今年初回香港，還到中國北京和中共領導人習近平見面，「看來我們今年是收不到邀請函了」。
據了解，由於陳馮富珍今年將卸任，因此中國有意將一中框架形成慣例，如果ＷＨＯ依從中國壓力，則可能循去年模式在邀請函中再度提到一中原則文字。我方也針對收到邀請函的狀況進行多種沙盤推演，若今年邀請函上仍有一中原則，相關人士認為，可能還是會比照去年做法，出席會議並表達抗議。
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