執政將滿週年 蔡政府盤點政績

2017-04-17

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡政府執政將在五二○滿週年，府院近來積極盤點政策、秀政績，據透露，為落實各項政見，蔡總統與閣揆林全近來密集聽取各部會相關簡報，緊盯反毒成效與五加二產業執行進度，總統近期並將聽取新南向政策簡報，林揆則已聽取社會住宅、長照政策簡報，相關成果由政院陸續公布，政院本週四院會將拍板亞洲矽谷方案，聚焦在無人車自動駕駛、物聯網資訊安全等六大面向。

府院緊盯施政進度

至於年金與司法改革，除了司法改革的國是會議分組會議正密集召開中，立法院委員會本週將審查公教勞年改方案，政府的年改將進入「收尾」階段，高層的底線是立院本會期一定要通過年金改革相關修法。

總統府高層表示，蔡總統近來聽取相關政策的部會首長簡報，緊盯各項政見的落實與政策執行進度，為讓社會大眾有所了解，五二○之前將由行政院陸續對外公布；政院高層也說，政院近期「盤點」各項政策，先由林揆聽取各部會簡報，相關部會正副首長再向蔡總統簡報，總統與閣揆都對相關政策做滾動式的檢討與修正。

蔡總統與林揆已分別聽取政府全力推動反毒的簡報，相關部會正依總統與閣揆指示修正中，林揆日前也聽取社會住宅與都更、長照政策上路的簡報，內政部向林揆表明社會住宅首階段一○九年將可提供八．八萬戶，比原預估目標八萬戶還多了八千戶。

政院本週四院會將討論五加二產業中的「亞洲．矽谷」方案與綠能政策推動情形，國發會將提出亞洲矽谷計畫在既有對新創產業的支持基礎上，聚焦以下六面向：一、行動生活與數位生活的發展；以行動支付食衣住行育樂等行動生活，須跨部會整合。二、人工智慧的應用；將前瞻人工智慧技術的開發銜接在應用端，例如機器人語音服務、財務管理。三、無人車自動駕駛；因產業關連效果大，台灣必須自己試驗、操作過，才能在全球競爭中占一席之地。

四、物聯網資訊安全；基於外資頗有興趣，鎖定與台灣合作，發展物聯網資訊安全的機會很大。五、虛擬實境與擴張實境的運用；擬在南部成立虛擬實境與擴張實境體感發展中心，並可擴大到手術醫療等運用。六、鏈結亞洲；將研發出來的解決方案與新南向國家合作，應用到新南向國家。

政院週四也將通過太陽能光電、離岸風業等綠能產業的發展，特別在離岸風電上，已有二支示範風機開始運轉，政府正構思融資方案，從離岸風電的設置到營運，使融資更順暢。