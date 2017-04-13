槓吳 黨中央送辦黨員名冊外洩案

2017-04-13

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席參選人郝龍斌陣營上月爆料，一月才申請入黨的新徵黨員，竟能收到另位黨主席參選人吳敦義寄來的連署文宣，質疑黨員名冊外洩，要求黨中央究辦，國民黨中央經連日調查並與律師商討後，決定將有關資料及疑似洩漏資料人員名單移送檢方偵辦。

由於事涉吳敦義，吳陣營人士昨強調「吳敦義又不會來偷名冊」，並認為黨中央此舉只會把選舉愈搞愈臭，「是嫌現在還不夠亂嗎？」

國民黨考紀會主委劉漢廷今將偕同律師召開「針對黨員名冊外流事件將提起司法訴追之說明」記者會，藉此宣示依法處理的決心。但據了解，黨中央已有外洩黨員名單的確切懷疑對象，但基於偵查不公開原則，將不會透露姓名，罪嫌為違反個人資料保護法。

吳營︰黨中央把選舉愈搞愈臭

黨內人士指出，自從郝陣營踢爆黨員名冊外流爭議後，黨部即展開內部調查，針對可能接觸新黨員資料的黨務人員展開了解，有無異常狀況，最近已經「清出一些東西」，也有合理懷疑，但礙於只是社團法人，沒有司法調查權，無法再進一步進行犯罪要件調查，經與律師研究後，決定交由具有公權力的檢察系統進行調查。

目前正值黨主席選舉，黨中央這個動作勢必引來聯想，這名人士說，最怕就是外界與選舉聯想，但自從爆發黨員名冊外洩風波以來，黨內繪聲繪影，對於選舉的公平性、公正性也有所質疑，黨務部門不處理不行，否則矛頭就會指向黨中央，此舉等於是自清動作。