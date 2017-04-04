台灣咖啡店長 獲頒「捷克國家之友獎」
2017-04-04
〔記者呂伊萱／台北報導〕台中活力咖啡館店長高嵩明，是第一位榮獲捷克外交部頒布「國家之友獎」的台灣人。高嵩明曾訪問捷克藝術家並出版相關書籍與ＤＶＤ，長年在我國推廣捷克文化，並親自帶團前往捷克進行深度旅遊，因而得獎並獲捷克前總統哈維爾表揚。
高嵩明 扮演文化外交推手
高嵩明出身台中，二○○六年時親赴捷克布拉格，領取捷克外交部頒布的「國家之友獎」，與美國前國務卿歐布萊特、高棉國王和教廷樞機主教等人同台獲獎。高嵩明與捷克的緣分起自於對古典音樂與美術的熱愛，高嵩明說，古典音樂是全世界的共同資產，他發行了一張一九九○年布拉格之春音樂節的完整實況ＤＶＤ含導讀，捷克外交部就此注意到，該ＤＶＤ也被捷克愛樂管弦樂團收藏到團史館。
曾獲捷克前總統哈維爾表揚
高嵩明也出版《捷克經典》一書，也因該書推廣捷克文化，而獲頒捷克「卓越貢獻勳章」。高嵩明身為台灣與捷克的文化外交推手，曾訪問畫家慕夏的家族成員與音樂家德佛札克後代，平時也親帶旅遊團到捷克進行深度文化之旅。高嵩明也和慕夏家族約定，回台後推廣慕夏，如慕夏晚年完成的斯拉夫史詩系列，高嵩明每帶團前往捷克，都帶領台灣人認識這套藝術巨作。
高嵩明表示，台灣和捷克雖然沒有邦交，但關係良好，台商友達光電、台達電、富士康和大同都在捷克設廠，上銀科技也在捷克設有分公司。台灣品牌宏碁與華碩在捷克知名度相當高。
高嵩明更指出，台灣國民進入申根公約國免簽證，也要感謝捷克，因捷克在二○○九年擔任歐盟輪值主席國時，替台灣提案討論，後來便獲得高比例贊成通過，從此持台灣護照赴申根區免簽，赴捷克觀光客也大增。
高嵩明也與捷克駐台代表易禮哲向台灣民眾推薦，捷克經濟文化辦事處目前與國家圖書館合辦的「萬城之母—布拉格」特展，地點於國家圖書館，展期至四月廿六日。
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