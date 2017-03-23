軍人年改版本 政院拚下月送立院

2017-03-23

〔記者李欣芳／台北報導〕政府推動年金改革，其中軍人退撫制度將單獨設計，國家年金改革委員會副召集人林萬億昨表示，考試院與行政院都將在三月底同時送出公務員、教師與勞工的年改版本修法，至於軍人的年改版本，將爭取在四月底前由行政院送請立院審議。

公務員薪資採計10年？ 要看立院

對於考試院全院審查會，就公務員平均投保薪資採計期間，達成在職最後十年的共識，與年金改革國是會議決議的十五年有落差，林萬億說，教育人員與勞工的平均投保薪資採計仍維持十五年，公務員部分，考試院草案是十年，但立委有意見，最後都要由立院審議通過。

林萬億說，年改會就教育人員與勞工的平均投保薪資採計期間，仍維持十五年，因為既然在先前年改會舉辦的國是會議與年改會廿次委員會議都有共識，平均投保薪資採計的基準，是在職最後的十五年，年改所有的修法，依據憲政體制，最後是立法院決定。

林萬億說，最近行政院與考試院都在忙著處理公、教、勞年改草案的修法，軍方的年改版本還未送到行政院來，本來軍方版本也是三月底可以送立院，但光是考試院審查公務員年改版本就花了很多時間，究竟何時能送到立法院，要看軍方規劃的版本進度。他希望軍人年改版本可在四、五月送進立院，並爭取在四月底前送立院。

至於考試院全院審查會也通過公務員遺族只要婚姻存續十年以上、年滿五十五歲，即可領「月退休金二分之一」的遺屬年金，有別於年改會所提「婚姻存續十五年以上、年滿六十五歲，才可領取月退休金三分之一」，林萬億對此表示，當初年改會就同意遺屬年金可由領取月退休金三分之一改為二分之一。