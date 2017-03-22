| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台中烏日火警 四代1死3命危
 首頁 > 政治

國安會副秘曾厚仁駐歐盟

2017-03-22

〔記者鍾麗華／台北報導〕總統府昨發布人令，駐歐盟兼駐比利時代表董國猷已准退職，應予免職；國安會副秘書長曾厚仁將接任駐歐盟兼駐比利時代表，並將在五月中旬上任。

曾厚仁表示，他是出身外交系統，雖然去年五二○後，歷經總統府、國安會的職務調整，現在是歸建外交體系；而歐盟是重要的大館，很高興有這樣歷練的機會，一切都是很正常的調動。

府方人士透露，對美、對日與對歐盟，是台灣現在外交工作重點，台灣與歐盟的關係愈來愈密切，從去年下半年開始，歐洲來訪的政界人士與外賓，人數倍增。而歐盟現正面臨轉型關鍵時刻，包括英國脫歐與難民等議題，台灣與歐盟關係須做檢討，如何加深與歐盟關係，現在是重要的關鍵。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國安會 歐盟
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧照燒牛五花
古早味✧蔭油辣椒醬
吃甜甜✧焦糖烤布丁
咖啡渣的除臭妙用！
轉寄

標題：國安會副秘曾厚仁駐歐盟


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月22日‧星期三‧丁酉年二月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.