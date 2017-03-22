國安會副秘曾厚仁駐歐盟

2017-03-22

〔記者鍾麗華／台北報導〕總統府昨發布人令，駐歐盟兼駐比利時代表董國猷已准退職，應予免職；國安會副秘書長曾厚仁將接任駐歐盟兼駐比利時代表，並將在五月中旬上任。

曾厚仁表示，他是出身外交系統，雖然去年五二○後，歷經總統府、國安會的職務調整，現在是歸建外交體系；而歐盟是重要的大館，很高興有這樣歷練的機會，一切都是很正常的調動。

府方人士透露，對美、對日與對歐盟，是台灣現在外交工作重點，台灣與歐盟的關係愈來愈密切，從去年下半年開始，歐洲來訪的政界人士與外賓，人數倍增。而歐盟現正面臨轉型關鍵時刻，包括英國脫歐與難民等議題，台灣與歐盟關係須做檢討，如何加深與歐盟關係，現在是重要的關鍵。