國安會副秘曾厚仁駐歐盟
2017-03-22
〔記者鍾麗華／台北報導〕總統府昨發布人令，駐歐盟兼駐比利時代表董國猷已准退職，應予免職；國安會副秘書長曾厚仁將接任駐歐盟兼駐比利時代表，並將在五月中旬上任。
曾厚仁表示，他是出身外交系統，雖然去年五二○後，歷經總統府、國安會的職務調整，現在是歸建外交體系；而歐盟是重要的大館，很高興有這樣歷練的機會，一切都是很正常的調動。
府方人士透露，對美、對日與對歐盟，是台灣現在外交工作重點，台灣與歐盟的關係愈來愈密切，從去年下半年開始，歐洲來訪的政界人士與外賓，人數倍增。而歐盟現正面臨轉型關鍵時刻，包括英國脫歐與難民等議題，台灣與歐盟關係須做檢討，如何加深與歐盟關係，現在是重要的關鍵。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 3醉男開水門 水庫200萬公升水流光光
- 北韓再嗆美國 發布摧毀航母、轟炸機影片
- 西湖柚花藝術節 遊園車輕鬆逛
- 玉峰堰供水 每日近四萬立方米
- 舊好茶石板屋 10年修復計畫啟動
- 〈美味教室〉菜＋水果＋蛋白質＝能量沙拉
- 法國大選首辯 馬克宏超前勒班
- 傳金馬澎納核廢最終場 林全：不會黑箱作業
- 苗栗桐花公園被投訴 種假花騙門票／影城標租經營 收費100到200元
- 長的美錯了嗎？哈佛研究：有害於愛情
- 陽岱鋼指家族有污點... 週刊爆親友為「她」反目
- 澎湖》湖西摩西分海 4月起管制開放
- 郵輪泊靠高雄 今年逾12萬遊客
- 六輕台化粉塵爆炸 幸無傷亡
- 大甲媽24日起駕 23日晚會交管
- 臥床防褥瘡 學生研發智慧翻身床
- 竹市至竹北 將闢跨頭前溪道路
- 自由廣場》台灣音樂史料何去何從
- 李毓芬張睿家黏整天 直呼難受
- 中市「小黃公車」4月上路 免費搭須預約
- 網紅自拍機 美圖T8今起預購
- 法官名嘴亂爆料英監聽川普 遭電視台冷凍
- 台股青紅燈》什麼股票值得等待？
- 五月天相約329 重返這裡話當年
- 《徵文啟事》SOHO族的美麗與哀愁
- 綠能推Light2輕量化模組
- 鏗鏘集》地域活化交通視野
- 國際原能署︰北韓核武能力提升
- 自由廣場》反滲透 先整頓通敵相關法律
- 批IMF悍將 進駐川普團隊
- 當年萬點吃魚翅 現在怕裁員
- 郭泰源肝炎誤當感冒 張瓊姿心疼救夫
- 〈徵文啟事〉大人味玩具
- 四週彈性工時 連上24天班是極端案例
- 自由廣場》美國醫師工時新制
- 特招甄選入學 2校祭出免學雜費
- 地中海「藍窗」垮了 來「澎湖鯨魚洞」重溫美景
- Jimmy Choo春夏 迷幻交錯─植物裝置藝術 蜂鳥羽毛色彩 層疊創作鞋履
- 《謠言終結站》喝馬鈴薯水 不會讓白髮變黑
- 馮勝賢4期許 盼培育更多大王
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：國安會副秘曾厚仁駐歐盟
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分