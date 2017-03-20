去年軍購匯損4.7億 可買5輛雲豹甲車
2017-03-20
國際匯率波動 軍方重災戶
〔記者羅添斌／台北報導〕國際匯率去年大幅波動，許多科技及電子大廠都因匯損出現重大虧損，沒想到軍方也是「重災戶」，根據軍方高層官員透露，國防部去年度因為匯率波動而遭重大匯損，致使原本編列的預算金額不夠用，不足數額達到四億七四九四萬二千元，軍方向行政院提報以國防部年度預算的第一預備金來補足差額，已獲行政院同意備案。
國防部提報一備金補差額 政院同意
以軍方採購雲豹甲車為例，雲豹甲車是動支五○七億元採購六三八輛，單輛的平均成本為八九一四萬元，軍方這次的匯損四億七四九四萬二千元，已足夠採購五輛雲豹甲車有餘。
高層官員說，我國每年對美國及歐洲國家採購各式主戰裝備、零附件購製，以及軍備保修等軍購案，金額相當龐大，每年度以大額匯款支付的金額在數百億元台幣左右，而軍購案在簽約時採美元或是歐元等國際貨幣計算，若遇到國際匯率大幅波動，的確是有可能產生重大的匯差。
官員說，軍購案出現匯損的情況過去也曾出現，審計部曾要求軍方要注意匯損問題，避免國家預算遭到不必要的損失，國防部對此會深自檢討，也會針對軍購款匯損及支付問題提出精進做法。
中央部會機關的第一預備金，是由各部會編列在年度預算內，其額度不得超過經常支出總額的一％，動支時須先送請行政院同意備案。
高層官員說，國防部提出動支一○五年度預算第一預備金的數額，總計為七億五千五百萬元，其中，四億七四九四萬二千元是用來補足軍購案匯差的不足款項，另有兩億八千零五萬八千元，則是因為陸軍「輕型、中型戰術輪車案」應付合約款項不足所致；國防部報告指出，這兩項都是戰備整備需求，檢討動用第一預備金，是為了確保裝備妥善及戰力維繫。
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