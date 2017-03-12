世大運維安 測試台灣國家級反恐能量

2017-03-12

記者羅添斌／特稿

二○一七台北世界大學運動會，是我國運動史上最大規模與最高層級的國際運動賽事，預計將有超過一百五十國、逾一萬二千名選手及隊職員參與盛會。大型國際賽事向來是恐怖組織與有心人士覬覦的所在，中央及地方政府必須齊心共同執行維安任務，務必使賽事安全、順利舉行，才能在國際上擦亮台灣的招牌。

自二○○九年高雄世界大學運動會以來，我國陸續舉辦聽障奧運、花博等大型國際活動，八年前的高雄世大運期間，為了做好維安工作，我國從中央到地方政府通力合作，阻絕了多位國際刑警組織列管在案的國際恐怖份子入境，讓賽事能夠圓滿落幕。

台灣長期被列為恐攻的低風險國家，但近年來國際恐怖活動頻頻發生，即使是恐攻的「低風險國家」，也不能完全排除在賽事期間，遭到恐怖組織盯上，或者是長期潛伏在台灣內部的敵意國家特工人員，發動有規模破壞行為的可能性。

正因如此，大型國際賽事在台灣舉辦時，絕對不能視為單一地方政府舉辦的賽事，各級政府及全民應都要有這是台灣舉辦的國際比賽的心態，反恐維安工作更應投入國家級的維安能量，才能避免有反恐計畫的漏洞出現。

此次台北世大運，除了北市府針對世大運規劃的維安計畫，也請來前國安局長蔡得勝擔任顧問；中央政府部分，行政院有「中央安全指揮中心」，由警政署擔任幕僚單位，內政部長為指揮官，國安局也成立「情報統合小組」，負責掌握相關反恐維安情資；國軍方面則是由陸軍六軍團以「作戰區」概念，統合指揮北北基桃等地區的軍事單位提供協助。

台北世大運將在月底進行大型的反恐維安演練，測試緊急應變能力，台灣也必須藉由大型的反恐測試及八月舉行的世大運，再次向國際展現台灣的能力與國力。