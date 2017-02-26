事隔12年》兩顆子彈 詹啟賢：黨中央不能再混淆
2017-02-26
〔記者施曉光、周敏鴻／綜合報導〕國民黨副主席陳鎮湘日前在黃復興幹部座談會上質疑參選黨主席的前首席副主席詹啟賢，指詹沒交代清楚「兩顆子彈」疑點，引起詹極度不滿，要求到中常會報告說明。國民黨主席洪秀柱昨日受訪說，已經指示秘書長莫天虎研究辦理，洪並認為，外界確實也有一些質疑，對詹啟賢很不公平，不如藉此機會讓詹說清楚也是好事。
詹：要向中常會報告留記錄
陳鎮湘則在個人臉書上公開向詹啟賢致歉，但也為自己辯駁，強調三一九槍擊案只要一天未破，大家就會永遠關心。陳鎮湘也質疑是有人刻意把他的談話錄音提供媒體。
詹啟賢昨參加中壢區、楊梅區的青年志工服務協會會長交接典禮，他說，「兩顆子彈」事隔十二年多仍被提起，表示還有很多地方讓大家不清楚，這對中華民國與國民黨都是關鍵性的大事，歷史必須清楚記錄，希望黨中央嚴肅看待他嚴正的要求，不能再繼續混淆。
陳鎮湘臉書貼文 向詹致歉
陳鎮湘表示，他是五十六年的忠誠老黨員，根本無意批判詹，更沒有對詹的人格有具體指摘，完全就事論事，反映許多基層黨員的疑問，當天有人刻意將內部談話全程錄音並提供媒體，意圖製造矛盾對立，破壞黨內和諧團結，顯然居心叵測。
陳鎮湘說，他相信詹啟賢是正派理性之人，如果因為表達直率而欠周延，造成詹的不快，「實在深感歉意」。
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