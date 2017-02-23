李逸洋：分年逐步終止18％
〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院昨召開全院委員會，對考試院副院長被提名人李逸洋、考試委員被提名人陳慈陽進行資格審查，李逸洋報告時表示，若獲國會同意擔任副院長，首要目標協助考試院推動年金改革，努力將相關草案於三月底前送立院審議，分年逐步終止十八％優惠存款。
現擔任公務人員保訓會主委的李逸洋指出，軍公教年金所得替代率偏高、退休年齡較世界各國年輕、費率偏低或提撥不足等諸多因素，致使年金財務收支嚴重失衡、難以維持，更有十八％優惠存款、黨職併公職、政務官年資併計事務人員年資等不合理問題，皆亟待處理。
親民黨立委陳怡潔質詢表示，十八％要不要歸零？李逸洋認為，當年政府提出十八％時，銀行利率是十二％，現在銀行利率不到一％，時空背景完全不同，應分年逐步終止該政策。
針對反改革派人士要求改革不得溯及既往，李逸洋說，以前政府在九十五年、一百年都曾改革過月退問題，大法官釋憲已指出，為公眾利益分階段取消，沒有違背信賴保護原則，也沒有不能溯及既往；現任台北大學法律系教授陳慈陽也表示，國家要有法治，要有法安定性，若公平性受到危害，法安定性也非不能改變，只要符合比例原則。
時代力量立委林昶佐問，連戰及胡志強有黨職併公職，前人事行政局長陳庚金還要軍公教「能撈就撈、能混就混」，這些受益者究竟有多少人，未來考試院要如何處理？
李逸洋指出，大法官釋字已宣告黨職併公職「違法違憲」，現在大概有二百多人，有些高官還溢領五千多萬元，若為一般人向所屬政黨追討，高官部分應向個人追討，才符合公平正義。
現階段不宜廢除考試院
對於民進黨立委提案將考試委員減至三人，以及廢除考試院議題，李逸洋說，他是進入體制和改革體制，試委若降至三人，權力恐被掌控在少數人手中，現階段不宜廢除考試院。民進黨立委王定宇則期待李逸洋是「最後一任考試院副院長」！
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