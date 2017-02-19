逾200台籍詐騙嫌犯 被西班牙遣送中國
2017-02-19
我要求遣返未獲回應
〔記者彭琬馨／台北報導〕西班牙與中國警方去年底聯手破獲兩岸電信詐騙案件，其中逮捕台灣兩百餘名涉案嫌犯，我方雖提出遣返要求，西班牙政府前天仍將涉案台籍嫌犯全數引渡至中國。外交部昨對此深表遺憾，並強調此案的司法程序尚未完成，外交部將與相關單位合作，繼續透過法律程序爭取涉案國人應有的司法權益。
遣中人數最多的一次
外交部表示，西班牙政府於十七日內閣部長會議中，同意將涉及電信詐騙案的兩百多名台籍嫌犯引渡至中國。官員坦言，因姓名比對與聯繫上等問題，案發至今雖已近兩個月，目前尚無法確認最終涉案人數，僅確知涉案台嫌約有兩百一十人左右。這也是台籍電信詐騙嫌犯遭遣送中國，人數最多的一次。
陸委會表示，我方去年十二月即向中國國台辦明確表達，希望儘速聯繫協調有關部門，讓上述嫌犯由政府人員接返回台，依法偵審等立場。陸委會呼籲陸方珍惜過去雙方累積的成果，務實解決問題。
西國與中國警方去年十二月聯手於馬德里、巴塞隆納與阿利坎特破獲大型跨國電信詐騙案，逮捕約三百名嫌犯，其中有兩百多名是台灣人。此案累積詐騙金額高達一千六百萬歐元（約五億四千萬新台幣）。
事件爆發後，外交部透過正式管道向西國政府提出，依「國籍管轄原則」將台籍嫌犯遣送回台受審的請求，並成立專案小組、派員探視遭拘留國人。然而因西國政府與中國簽有引渡條約與司法互助條約，台灣在與西班牙未有任何約定的前提下，要將嫌犯引渡回台有一定程度的困難。外交部坦言，西國政府對我國提出的引渡請求始終未有正面回應。
外交部強調，西班牙行政部門未顧及「國籍管轄原則」，且違反涉案當事人的意願，同意將包括多名我國人的涉案者引渡至中國大陸，此一決定已侵害我國人權益。
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