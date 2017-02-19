| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

逾200台籍詐騙嫌犯 被西班牙遣送中國

2017-02-19

我要求遣返未獲回應

〔記者彭琬馨／台北報導〕西班牙與中國警方去年底聯手破獲兩岸電信詐騙案件，其中逮捕台灣兩百餘名涉案嫌犯，我方雖提出遣返要求，西班牙政府前天仍將涉案台籍嫌犯全數引渡至中國。外交部昨對此深表遺憾，並強調此案的司法程序尚未完成，外交部將與相關單位合作，繼續透過法律程序爭取涉案國人應有的司法權益。

遣中人數最多的一次

外交部表示，西班牙政府於十七日內閣部長會議中，同意將涉及電信詐騙案的兩百多名台籍嫌犯引渡至中國。官員坦言，因姓名比對與聯繫上等問題，案發至今雖已近兩個月，目前尚無法確認最終涉案人數，僅確知涉案台嫌約有兩百一十人左右。這也是台籍電信詐騙嫌犯遭遣送中國，人數最多的一次。

陸委會表示，我方去年十二月即向中國國台辦明確表達，希望儘速聯繫協調有關部門，讓上述嫌犯由政府人員接返回台，依法偵審等立場。陸委會呼籲陸方珍惜過去雙方累積的成果，務實解決問題。

西國與中國警方去年十二月聯手於馬德里、巴塞隆納與阿利坎特破獲大型跨國電信詐騙案，逮捕約三百名嫌犯，其中有兩百多名是台灣人。此案累積詐騙金額高達一千六百萬歐元（約五億四千萬新台幣）。

事件爆發後，外交部透過正式管道向西國政府提出，依「國籍管轄原則」將台籍嫌犯遣送回台受審的請求，並成立專案小組、派員探視遭拘留國人。然而因西國政府與中國簽有引渡條約與司法互助條約，台灣在與西班牙未有任何約定的前提下，要將嫌犯引渡回台有一定程度的困難。外交部坦言，西國政府對我國提出的引渡請求始終未有正面回應。

外交部強調，西班牙行政部門未顧及「國籍管轄原則」，且違反涉案當事人的意願，同意將包括多名我國人的涉案者引渡至中國大陸，此一決定已侵害我國人權益。

廣告
  • 西班牙政府前天將兩百餘名台籍電信詐騙嫌犯全數引渡至中國，外交部昨對此深表遺憾。（資料照）

    西班牙政府前天將兩百餘名台籍電信詐騙嫌犯全數引渡至中國，外交部昨對此深表遺憾。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台籍詐騙嫌犯 西班牙詐騙案 遣送中國
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
多汁✧牛蒡漢堡排
洋蔥柴魚炒麵飯
點心✧QQ地瓜球
牛排血水不是血！
轉寄

標題：逾200台籍詐騙嫌犯 被西班牙遣送中國


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月19日‧星期日‧丁酉年正月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.