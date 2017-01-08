郝龍斌提黨魁2條件 預埋伏筆
2017-01-08
應無私奉獻、不搞小圈子
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨副主席郝龍斌昨在臉書聲明參選黨魁，但又提出只要其他參選人願意承諾兩個條件，自己可以當「黨的永遠義工」，形同預埋未來可能退選條件。
郝龍斌指出，黨主席角色基本上有兩件事情很重要：一、在無私、奉獻的前提下，爭取黨魁職務絕非為了謀取下一個位置的跳板，必須清楚了解是否能為黨內積極尋求二○一八、二○二○候選人而努力，而且要有能力整合黨中央與黨團，發揮戰力；二、要大開大合，不能搞小圈子，不能有嫡系，要結合所有有能者為黨奮鬥。
郝龍斌在面對媒體詢問是否要聽前副總統吳敦義記者會談話後，才會決定參選到底？他說，要先看其他準備參選者是否無私奉獻，能否做到自己所提的兩個擔任黨魁條件。
郝龍斌還語帶玄機地說，在這兩個前提下，「我就是以此做為參選或不參選的重要考量，我希望了解參選者能否做出上述兩個承諾」；同時，郝龍斌也宣布不辭副主席職務。
媒體問他是否可能被勸退？郝龍斌語帶玄機地說，這次黨魁選舉應該是無私與奉獻，簡單來說就是「我為人人」，不是「人人為我」，「所謂的無私就是我替所有候選人搭起競選平台，而不是讓所有人為我搭一個競選平台。」
尊吳 明參選記者會喊卡
此外，郝龍斌原本明天也要召開記者會宣布參選，但已臨時緊急喊卡，幾位挺郝的國民黨立委雖然明天不會出席吳敦義記者會，據藍營人士指出，日後一旦郝退選，這些立委也將隨之挺吳。
郝龍斌指出，他去年十二月廿八日當面告知吳敦義決定參選，兩人並交換意見，原本他要在明天宣布參選，但前天看到吳也說同一天要宣布參選，為了不讓黨內有爭權奪利的感覺，也是對吳敦義的尊重，因此決定延後召開記者會的時間。
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