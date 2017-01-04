國史館解密 蔣介石曾言「台灣不過為我國一托管地」

2017-01-04

〔記者鍾麗華／台北報導〕國史館長吳密察昨召開記者會宣布，新版查詢系統明天上線，其中五萬件的「蔣中正總統檔案（簡稱「蔣檔」）」也會一起上網，而廿六萬件的蔣檔在本月完成最後一批解密工作後，預計四月底完全上線，不過，有關黨務類的檔案仍無法上網閱覽。

國史館說明蔣檔時，也附上一九四九年一月十二日的「關於蔣中正電責陳誠記者會中『台灣為剿共堡壘』發言失當以中央政策為主張免為人誤解」資料，蔣中正在信中對陳誠表示：「台灣法律地位與主權，在對日和會未成以前，不過為我國一托管地之性質，何能明言做為剿共最後之堡壘與民族復興之根據也，豈不令中外稍有常識者之輕笑其為狂囈乎。」

吳密察說，這份文件是當時蔣中正還沒到台灣，對於台灣省主席陳誠對外提到台灣的地位，蔣介石覺得並不精準，因此寫信給陳誠；這份資料並非密件，過去已經有人引用過。

吳密察解釋，一九四五年八月十五日，雖二戰已結束，日本在台灣軍隊根據太平洋軍區司令麥克阿瑟命令，就地向中國戰區司令投降，但中、日兩國自一九四一年珍珠港事件後宣戰，雖然已經停戰，不過，「台灣當時並不是已解除兩國戰爭狀態」，台灣的地位須等到中、日簽訂和約後才確定。

吳密察指出，「蔣檔」是國史館裡使用率最高的資料，共分十一個系列、卅一萬件，其中有五萬件已公佈；另有廿六萬件，機密檔案共十六萬件，國史館從去年十月起，分三梯次函請各機關審酌解密，最後一個梯次在本月中旬完成，未來每個月底各將五萬件檔案上線，預計四月底完全上線。中港澳人士可上網閱覽，但依法仍不能到館申請抄錄。

黨務檔案 國民黨拒一併上線

不過，吳密察說，一千三百多件的黨務類檔案，實體仍保存在國民黨黨史館，國史館當初取得黨史館同意，在執行數位典藏計畫時，將黨務檔案數位化，原盼此次能一併上線，發函詢問國民黨，卻遭到拒絕。