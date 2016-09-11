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作家平路 內定接掌央廣

2016-09-11

〔記者蘇芳禾、楊明怡／台北報導〕負責國際廣播的中央廣播電台，將於十四日董事會進行人事改組。據了解，民進黨政府內定由本名路平的作家平路接任央廣董事長，但因目前央廣董事會藍營人馬不少，協調此事的文化部低調進行，平路本人對此人事案則不作回應。

文化部昨晚僅證實，行政院已核定文化部增派路平和台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長葉大華為央廣董事。

平路是台灣知名的小說、文化與社會評論家，擔任過「香港光華文化與新聞中心」主任。文化部曾在今年提名平路為公視董事，最後卻遭公共電視董監事審查委員會刷下。這次在徵詢平路出任為央廣董事長後，為避免公視事件重演，包括平路及相關人士都非常低調。

央廣董事會可置董事十一人至十五人，目前董事只有十三人，文化部擬提平路和葉大華為董事，填滿十五席董事。平路等兩人加上外交部、國防部、僑委會、陸委會及文化部指派的政府機關代表五人，就有七席，只要再拉一、兩票就可以過關。因此最近文化部積極展開拜會、運作，並由文化部長鄭麗君親自到立法院向關心的立委進行說明，希望讓平路順利出線。

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  • 作家平路。（資料照,記者張嘉明攝）

    作家平路。（資料照,記者張嘉明攝）

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