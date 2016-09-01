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看問題》揭牌日即有檢舉 討黨產民氣可用

2016-09-01

記者李欣芳／特稿

立法院今年七月通過不當黨產條例的立法，是台灣自一九八七年解嚴以來，攸關轉型正義最重要的一部法案，如今不當黨產處理委員會的掛牌，則是要完成顧立雄所言台灣民主的最後一哩路，如何實踐最後一哩路，追討國民黨不當黨產，涉及年代久遠、清查不易等因素，對顧立雄等委員會成員而言，確實是一大挑戰。

不過，由委員會掛牌首日，就有兩位民眾遞件檢舉來看，顯示民間對不當黨產委員會落實轉型正義的期待高。顧立雄等人大可不必在意如何回應藍營的口水戰，追討黨產一切只要依法行政，超然獨立行使職權，並發揮執行力，相信假以時日，委員會將有階段性的成果展現，自然會博得社會的掌聲。

民進黨曾在扁政府執政八年期間，由行政院發動清查國民黨早年涉及取得的不當黨產，扁政府雖查到不少資料，但因朝小野大，進一步推動不當黨產條例的立法受挫，以致當年清查、追討國民黨黨產功虧一簣。

如今主客易位，民進黨完全執政，躍為國會第一大黨，在完成不當黨產條例的立法後，行政院的不當黨產處理委員會追討國民黨黨產於法有據。

追討國民黨不當黨產，委員會的掛牌只是第一步，當年德國成立獨立的調查委員會，追討東德共黨的不當黨產，前後花了十六年，終於為德國人民追回約六百億元台幣，追討不當黨產固然是一條漫漫長路，政院的獨立委員會既已昭告行動的開始，就應步伐堅定，勇敢向前行。

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  • 不當黨產追討程序

    不當黨產追討程序

  • 行政院不當黨產處理委員會31日上午揭牌，正式開始運作。（記者劉信德攝）

    行政院不當黨產處理委員會31日上午揭牌，正式開始運作。（記者劉信德攝）

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相關關鍵字： 不當黨產 國民黨 轉型正義 顧立雄
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