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執政100天》國民黨：讓人民四大幻滅 總統府：檢討改進續改革

2016-08-27

〔記者施曉光、陳鈺馥、蘇芳禾、李欣芳／台北報導〕蔡英文總統上任將滿一百天，國民黨昨日質疑蔡政府百日，讓台灣經濟「四大皆空」，人民有「四大幻滅」。國民黨立院黨團書記長江啟臣也表示，民眾對政府施政感到沒信心，一例一休、國定七天假等政策，得不到勞工認同；兩岸關係則是急凍，最近更有旅行社倒閉，政府政策應回歸民生經濟才對。

總統府發言人黃重諺回應表示，人民希望改革，新政府將會全力以赴，持續推動包括提振國家經濟還有國人福利的相關政策。政府施政若有不周延的地方，一定會即時檢討改進，對的事情就會堅持去做，歡迎大家嚴格監督。

行政院：內閣不改組 續推經改

行政院發言人童振源則指出，目前閣員都非常努力認真，未來會全力以赴，推動國家改革與經濟發展，目前沒有調整內閣的打算。

國民黨立委王育敏批評，從民調顯示，總統蔡英文執政成績不及格，不僅危機處理能力慢半拍，兩岸關係呈現倒退，雄三飛彈、太平島爭議，都是「神隱不見」，唯一政績是在立院追殺國民黨。黨團副書記長林為洲也說，施政百日的決策只顧及深綠選民，忽略全民感受，也得不到泛藍民眾感受，根本就是假左派的文青治國。

國民黨文傳會主委周志偉也召開記者會表示，蔡政府除了帶來「四大皆空」，也帶來「四大幻滅」，民調滿意度與不滿意度出現死亡交叉，顯現人民對綠色執政神話的幻滅；中間選民不滿意度高於滿意度，顯示中間選民對綠色執政期望的幻滅；近五成民眾希望蔡政府專注在民生議題，遠超過期待推動轉型正義，人民給予綠色執政的授權也徹底幻滅。

文傳會副主委王鴻薇說，蔡政府在各家民調的表現，財經政策多次已達死亡交叉，且不滿意度遠高於滿意度，足見蔡英文的財經政策幾乎快要被「死當」。

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  • 國民黨立院黨團書記長江啟臣昨召開記者會，指民眾對蔡政府施政感到沒信心，兩岸關係更是急凍。（中央社）

    國民黨立院黨團書記長江啟臣昨召開記者會，指民眾對蔡政府施政感到沒信心，兩岸關係更是急凍。（中央社）

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