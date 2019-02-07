台美3月合辦公民對話 美宗教自由大使將率代表團來台

2019-02-07 18:41

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國去年舉辦首次全球部長級宗教自由會議，外交部年前宣布，台灣將於3月舉辦「印太區域保衛宗教自由公民社會對話」，是第一個舉辦區域層次宗教自由對話的國家。美國在台協會（AIT）對此表示，美方屆時將由國際宗教自由無任所大使布朗巴克（Sam Brownback）率團來台參與此活動，相信活動將有良好成效。

外交部3日宣布，委託台灣民主基金會於3月主辦「印太區域保衛宗教自由公民社會對話」。這是繼美國去年6月舉行史上首次部長級全球宗教自由會議後，第一個舉辦的區域層次宗教自由公民社會對話。

美國國務卿龐皮歐當時親自主持峰會，拉高會議規格，展現重視人權態度，更直接點名抨擊中國、緬甸等迫害宗教人權的國家，要求停止宗教迫害。外交部則表示，印太區域宗教信仰豐富多元，台美為共同促進區域內的宗教自由及人權、民主等價值，合作舉辦此區域性宗教自由公民社會對話，盼增進區域內相關公民及社會團體的互動與交流。

AIT發言人孟雨荷透過電郵表示，這是非常重要的議題，AIT非常期待與台灣共同主辦此活動，屆時美國將由國際宗教自由無任所大使布朗巴克（Sam Brownback）率代表團來台參與，相信活動將會有良好成效。

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