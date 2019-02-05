蘇貞昌、侯友宜初一「強碰」 發送紅包互相祝福

2019-02-05 12:50

〔記者邱書昱／新北報導〕農曆新年初一，行政院長蘇貞昌今天一早前往新北市板橋區接雲寺參拜發紅包，恰巧昔日對手新北市長侯友宜也到場，兩人見面互相握手道賀新年快樂，蘇也祝福「市政推動順利」，侯也祝賀「國政打拚為大家更好、為新北市打拚。」

蘇貞昌穿著紅色夾克參拜，而一旁參選三重立委補選的余天同樣一襲紅色羽絨衣，相當喜氣，蘇在致詞時說，誠心祈求國泰民安、家庭圓滿，從當縣長開始，每年都會和媽媽第一個來板橋拜拜，已經20幾年。他也不忘替余天拉票，請大家支持。

蘇貞昌在Line上和大家拜年，傳送紅包厚度等於長輩敬重度，他說，其實紅包的厚度不是算錢的厚度，是算誠意的厚度，收到的紅包滿滿的祝福，厚度夠、溫暖夠，自己也包厚厚的紅包給兩個小孫女，她們非常興奮、高興。

相隔不到十分鐘，侯友宜也從慈惠宮出發到接雲寺，相較於蘇貞昌穿上紅色，侯則是以正式西裝參拜，他在致詞時也說，保佑今年平安、市民健康快樂，和豬一樣圓滾滾賺大錢，蘇院長也到新北市給大家祝福，只要大家能夠同心齊力為市民創造更好在地生活，造福人群。

由於兩人發送福袋地點不到幾公尺，侯友宜主動上前和蘇貞昌打招呼，雙方握著手互道恭喜，並以穿著作為開頭，蘇祝福侯市政推動順利；侯也祝福國政打拚努力，為新北市打拚，而侯也向余天打氣加油。

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