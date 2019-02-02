外界拱選總統 韓國瑜：好好過年不要胡思亂想

2019-02-02 12:56

〔記者黃佳琳／高雄報導〕近來不斷傳出國民黨基層有意推出高雄市長韓國瑜再戰2020總統大選，韓國瑜今天上午前往內門發紅包時，看到媒體的第一句話，就是「你不要問我選不選總統」，韓國瑜表示：「過年就好好過年，不要胡思亂想」。

面對外界力拱更上一層樓，韓國瑜說，讓經濟起來最重要，高雄這鍋水已經煮開了，到處冒氣泡，人開始要大量進來，市民的歡笑愈來愈多，他一心一意就是把高雄經濟衝起來。至於前立法院長王金平釋出副手人選希望是中生代，韓也回應指出：「王院長如果有說，他的副手是中生代，又年輕，又是個禿頭，那我可機會就大了」。

針對興達電廠展延一事，韓國瑜重申改善高雄市空汙的決心，直指秋冬是高雄空汙最嚴重的時候，市府要求興達電廠生媒減少百分之五十，並關閉一個機組，這一步下去，台電也很頭痛，但台電也要咬牙苦撐下去，這樣高雄市民的肺才能稍喘一口氣。

韓國瑜指出，他了解到國家整個能源政策是一盤棋在下，高雄的空汙已忍無可忍，但須考慮經濟發展，又要考慮到國家能源政策。如果一個拳打下去後讓台電哇哇叫，讓興達電廠兩個機組全部停下來，整個關閉，整個能源政策會受到嚴重的影響，但市府又不能不表態。

韓國瑜認為，他會採取循序漸進方式，希望既能有效改善高雄的空汙，又不會影響到國家能源政策以及經濟發展，接下來市府還有其他步驟會依序釋出，但不管如何，目標不變，就是要讓空汙整個改善，只是過程一定要讓台電感受到壓力，跟市府配合，不能怠惰、置之不理。

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