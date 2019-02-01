台灣通過反核食公投 日本議員：非常不能理解

2019-02-01 19:08

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院外交國防委員會日前組團訪問日本，3天行程密集拜會日本參眾議員與多位內閣官員。據轉述，日本議員與多位政府官員對台灣去年底通過反核食公投表示「非常不能理解」，立委到訪日本期間，「每一位日本政要都向他們表達對此事感到很遺憾」，台灣在311東日本大地震時最挺日本，「現在卻成為全世界唯一抵制福島食品的國家」，對日方來說在情感上很難接受；據了解，也有議員憂心日中關係改善、台灣又通過此公投、衝擊台日關係，未來台灣欲申請加入CPTPP恐怕有所影響。

據轉述，日方代表向立委多次提到，台灣在311東日本大地震時最挺日本，如今卻成為全世界唯一一個抵制福島食品的國家，日本有最嚴格的科學檢驗標準，台灣民眾不應以印象做決定，盼未來台灣處理此事能以科學方式作為判斷標準。

與會立委則向日方重申，未來蔡政府將積極面對核食問題，也將與民眾積極溝通，包含多鼓勵民眾赴日旅遊、以了解當地民情，立法部門也會思考有無其他處理的可能性，立委並向日方表達，中國因素是台灣加入CPTPP的關鍵，盼日方能將CPTPP與日本核食問題脫鉤處理。

由於今年立法院開議時間提早，這個訪日團是立法院本會期少數出團的外交團，短短3天行程安排15場會議，密集拜會包含「日華議員懇談會」會長土屋圭司、眾議院安全保障委員會委員長岸信夫、與多位主管經貿、外交與安全事務在內的內閣官員。

CPTPP由日本主導推動，去年底生效後，11個成員國本月中已於東京召開生效後的首次部長級會議。我政府曾多次表達盼爭取加入CPTPP第二輪談判，但反日食公投過關後，日本外相河野太郎曾在回應媒體時表示，若台灣因為這樣的事態而無法加入，將令人非常遺憾。

總統蔡英文本月中接見日本眾議員河井克時表示，去年底在中華民國有關日本5縣市食品進口的公投案結果出來後，會秉持世貿組織（WTO）的精神，持續與日本政府保持溝通，找出雙方都可以接受的方案。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/