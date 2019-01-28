柯嗆「選前選後不一樣」 他反酸：跟驗票的丁丁差不多

2019-01-28 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕台北市立委補選結果昨出爐，「柯家軍」陳思宇僅拿9千多票慘敗給民進黨勝選人何志偉，何痛批陳思宇打抹黑戰，背後的台北市長柯文哲也放任不管；柯文哲今受訪則回嗆，批何志偉「選前一個樣、選後一個樣、今天又一個樣」。對此，本土樂團拷秋勤則反酸柯文哲，好像和「跟一直叫大家驗票的丁守中」也差不多。

柯文哲今早接受媒體聯訪，談到陳思宇大敗，他表示不管成功失敗都是生命中的一部分，成功要寫檢討報告，失敗只是要寫更多而已，至於何志偉昨天開嗆白色力量打抹黑選戰，柯文哲則回應，「還好啦，反正他選前一個樣，選後一個樣，今天應該又一個樣」。

對此，拷秋勤暗諷柯文哲，「選前一個樣：我是墨綠；選後一個樣：中共是警察、兩岸一家親，被中共打壓不要跟他大小聲；今天又一個樣：柯家軍慘敗7pupu，翻臉罵對手」。

拷秋勤更酸說，「原來選完之後，見笑轉生氣開罵叫做『新政治啊』」、「但我怎麼覺得似曾相識，跟一直叫大家驗票的丁守中、選不上就生氣提無效的連戰，感覺好像也差不多」。

網友也紛紛留言，「不要跟義大利國旗計較這麼多...」、「柯，無力量」、「柯屁再大聲啊！噁心，墨綠，台北市市民看清楚了！不會在（再）容忍騙子了！」、「感覺柯痞在自我介紹呢」。

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