「恁爸真袂爽」陳建銘談選舉：臉皮厚、心要黑、錢要多

2019-01-27 18:30

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市立委補選結果出爐，民進黨提名的何志偉一路領先勝選，敗選的「柯家軍」無黨籍候選人陳思宇，稍早也出面發表參選感言，陳的父親、議員陳建銘隨後受訪砲火猛烈，表示十分心疼女兒，對這場選舉「一直想飆髒話」，「實在是恁爸真袂爽」，原因不外乎「臉皮要夠厚」、「心要夠黑」及「錢要更多」。

談到女兒敗選心情，陳建銘說，對陳思宇的心情感受十分不捨，因為這個年紀的女生，照理是讓父母捧在手心，每天漂亮快樂工作，但在選戰過程中，碰到相當多困難，她也能一一克服，打完這場選舉，自己也非常祝福她，代表她的成長、進步，也有望在未來面對不同挑戰。

陳建銘說，選戰會有成敗，找出失敗的原因，下次選戰就能成功。

對於票數預期，他說，整體投票率還不到3成，這非常遺憾，這次選戰中，小選區、投票率低、時間短，且藍綠動員情況激烈，不擇各種手段。

談到女兒未來動向，陳建銘說，特別跟她聊過，她打算跟隨阿北腳步，追求白色力量的理念，讓這個理念發光發熱，這是未來目標。

陳建銘也說，自己選舉選了20多年，這場選舉感受也特別深，「本來一直想飆髒話，可是想說算了，在媒體面前不好講，實在是恁爸真袂爽」。

陳建銘說，原因不外乎，真的是「臉皮要夠厚」、「心要夠黑」、「錢要更多」。

談到陳思宇是否會朝2020立委準備，或是回歸北市府任職，陳建銘說，尊重阿北整體規劃，尊重白色力量未來發展的需求，不了解他們後續作為。

媒體追問，飆髒話是否針對何志偉？陳建銘否認，強調是針對整體選戰的作法，身為總幹事，認為選舉是件好事，但為何很多人一直在迴避問題，不願意面對問題回答？

陳建銘說，他在臉書也提過，「這些問題，你可以不回答，但這些問題一輩子會跟著你，只要你從政」。

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