對手找大咖 陳思宇批用國家資源造勢

2019-01-23 12:08

〔記者郭安家／台北報導〕台北市立委第二選區（士林、大同）補選剩4天，「柯家軍」候選人陳思宇今早於大同區掃街，民進黨、國民黨候選人何志偉及陳炳甫頻找政治大咖站台，媒體問及是否擔心被邊緣化？陳思宇回說，一點都不擔心，還批若用行政資源、國家資源來為特定為某一個黨某一個人造勢，或讓此人符合黨的利益期待，不是市民國民樂見的。

陳思宇表示，本月25、26日各有一場較不一樣形式晚會，其中25日在建成圓環吃滷肉飯邊聽圓環故事，以講故事方式讓大家更認識大同區。媒體追問有無邀請貴賓？她說，思宇本來就是白色力量，所以會邀請各界貴賓來，會陸續報告名單，現在努力邀約中。媒體追問台北市長柯文哲會到場吧？她說，還在確認中，希望市長可來。

談到對手找大咖，陳思宇表示，大咖每天大家都在看、已看到無感，現在大家需要可為市民努力爭取地方建設的立委，而不是比拚今天誰比較大咖，她們還是持續用腳走爭取認同；她還說，白色力量無黨無派，希望民意大於黨意。

由於陳炳甫昨找高雄市長韓國瑜站台，媒體也問及補選好像成柯、韓對決？陳思宇回應，希望還是回歸立委補選，前陣子政見發表，在網路上也有很多討論，盼大家實際比拚政見。

對於外界指立委補選成市長層級選戰，媒體也問是否會怕萬人響應、沒人投票？陳思宇強調，本來選舉就是要炒熱，尤其又是補選，大家注意度比較低，希望鼓勵大家出來投票，大家知道有輔選是好事，她在網路上、掃街時發現很多爸媽說有接到小孩講一定要出來投票，相信投票率比以往高。

由於何志偉早上與陳思宇都安排大龍市場掃街，何還提早30分鐘到卻說行程記錯。對此，陳思宇說，選區市場有十來個，每天會遇到也是巧合啦！因最後一週了，大家行程都滿密集的，自己一天也有十幾個行程，這應該只是巧合而已。是否覺得對手刻意踩場，她回應，不會特別這樣想，大家各憑本事，「我也有自己的智慧」，相信可爭取更多認同。

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