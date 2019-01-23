中華民國憲法三大問題 賴清德：影響台灣團結

2019-01-23 11:48

〔記者陳鈺馥／台北報導〕獨派大老辜寬敏成立的「台灣制憲基金會」今日舉行開幕式活動，前行政院長賴清德致詞強調，這部中華民國憲法有三大問題，第一是在中國制定，「為中國而制定，不是為台灣量身訂做」；第二是修憲20年來問題不斷；第三是有中國思想和台灣命運共同體衝突問題，影響台灣團結。

賴清德指出，制憲是民進黨長期主張，1996年彭明敏參選總統時，以及他自己參選國民代表政見之一就是制定新憲法，2004年陳水扁參選總統連任，其中一項重要主張就是「公投新憲法」，之後也有許多政黨提出制憲訴求。

賴清德提及，這幾年社會有越來越多民眾支持制定新憲，可惜的是「主張仍停留在主張，看法還在看法，並非進一步發展」，所以今日看見制憲基金會成立，個人非常欽佩辜寬敏先生願意出錢出力。

賴清德說，他非常期待「逆風蒼鷹、再度展翅」帶來一個新台灣，至於台灣為何需要一部新憲法？自己簡單補充幾點：第一、現在這部憲法是在中國制定，「為中國而制定，不是為台灣量身訂做；第二是1996年雖有修憲，但經過20年實施，不斷出現問題；第三是嚴重，當初這部憲法在中國制定有中國思想，和台灣命運共同體思想不斷衝突，更在台灣社會產生矛盾，影響台灣社會團結。

賴清德認為，這麼多年來台灣都沒有辦法有一部新憲法，可以從上述情況看出兩大困難，第一大困難是國家認同問題必須解決，這不是單一政黨能改變，第二是台灣都沒有建立以國家利益為優先的政黨文化，現在時機已到，越來越多民眾希望台灣能有新憲法。

賴清德說，今日辜寬敏成立制憲基金會是由民間成立、由下而下、為台灣未來而設的三大特色，讓制定新憲法有了希望，未來期望新憲法完整保障台灣人民權利，也讓政府運作可以順利、接近民意及提高效率、國家進步；第三是團結台灣人民，台灣若不團結，除了無法進步外，無法在國際社會處於不敗之地外，也無法面對中國。

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