老藝人呼巴掌 拷秋勤：不敢打「舔共違背老蔣的藍營鳥蛋」

2019-01-22 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕文化部長鄭麗君今（22日）出席關懷資深藝人餐會，現場依照慣例逐桌敬酒，沒想到資深藝人鄭惠中因不滿鄭麗君同意去蔣化，竟突然朝鄭麗君呼了一巴掌。對此，本土樂團拷秋勤怒嗆，為何不去打「一堆舔共違背老蔣的藍營鳥蛋」。

當時鄭麗君正在跟另一位資深藝人陳松勇說話，沒想到鄭惠中一個箭步衝上前狠甩一巴掌，轉身就走，事後不但毫無歉意，甚至大言不慚嗆聲「我本來想要賞她兩巴掌，想了好幾個月⋯難得她今天來，我一定要做這個動作，我只賞她一巴掌，已經太便宜她」。

鄭惠中透露，不滿鄭麗君推動去蔣化、廢除中正紀念堂，還說「我這樣子打她（鄭麗君），是剛好而已」。

「X，衝三小。」對此，拷秋勤在臉書怒批鄭惠中，「一堆舔共違背老蔣的藍營鳥蛋你不打，跑去欺負一個女人。」對於鄭麗君遭打巴掌表達非常的不滿。

網友也留言「支持告下去，不能因為是長輩就可以為非作歹，不然我們要怎麼教小孩」、「欺人太甚 可惡」、「那些黨國藝人就不敢去中國唱秋，卻會去舔共...」、「身為義警做出這種事，丟臉」。

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