柯P「強盜說」喻美中台關係惹議 他嗆：無知的創舉

2019-01-19 18:56

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲接受《台視》專訪，談到蔡英文政府的親美立場，他以「強盜搶銀行」比喻台灣向美國爭取資源，像「強盜（指台灣）眼中只看到錢、卻沒看到警察（指中國）」，言論一出引發議論。對此，前台北市議員李慶鋒痛批，柯文哲把台灣比喻為強盜，是創舉也是無知。

柯文哲日前接受媒體專訪，對於美、中、台關係與蔡政府親美立場，他以「強盜搶銀行」比喻台灣向美國爭取資源，像「有一個強盜去搶銀行，那當然就被逮捕，送到法院去，那個法官就問那個強盜說，你搶錢的時候沒看到旁邊一大堆警察嗎？那個強盜怎麼回答？他說，我有看到錢，沒有看到警察。是這樣，妳這個理論是對，可是妳忘記還有一個中國」。

對此，前台北市議員、民進黨組織部主任的李慶鋒就在臉書發文說，「美中台關係中，把台灣比喻為強盜，是創舉也是無知。不懂的不要講，有那麼痛苦嗎？不能專心把市長當好嗎？」

而臉書粉專「公民不健忘」也酸柯文哲，「說錯了吧？我想是這樣啦，我怎麼看中國才是那個強盜，台灣被搶，柯文哲卻一直叫大家不要去報警。這比較符合事實。」

對於「強盜搶銀行說」比喻引發爭議，柯文哲今天（19日）受訪時抱怨，這只是一個比喻，「你要興風作浪、要見縫插針，那我也沒有辦法。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/