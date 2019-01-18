還有1年多可檢討改進 黃崑虎：相信蔡總統民調會拉上來

2019-01-18 21:56

〔記者楊金城／台南報導〕總統蔡英文今到台南走訪基層傾聽民意，總統府國策顧問黃崑虎說，蔡總統一定會虛心檢討，修正施政，還有一年多，大家不要急，相信蔡總統的民調會拉上來。

獨派大老本月初發公開信逼退蔡英文棄選2020，和4人熟識，同屬獨派陣營的總統府國策顧問、台灣之友會總會長黃崑虎，今天與蓮心園董事長張田黨陪蔡英文參訪台南後壁蓮心園啟智中心，探望院生共進午餐，關心院生生活和學習情形，再參觀蓮心園籌備種植山葵的溫室。

黃崑虎說，他和吳澧培等4人熟識，他們純粹因9合1選舉慘輸，擔憂民進黨失去2020政權，才發公開信給蔡英文，是「愛之深、責之切」。

黃崑虎說，選輸到「咪咪冒冒」有很多原因，經濟沒發展，改革引起反彈，用人不當，施政讓人民無感，都是選票流失之一，蔡英文須虛心檢討，重新修正，此外，中美貿易大戰，台灣要設政府單一窗口服務回流台灣的廠商設廠，台灣也不只要顧好經濟，台灣主權更要守護，蔡英文回擊習近平「香港模式」、「一國兩制」內涵的九二共識說法，堅定台灣主權就很好。

黃崑虎說，民進黨政府一定會大改革，蘇貞昌行政院長會給人民有信心，施政會讓人民有感，還有一年多，大家不要急，相信蔡總統的民調會拉上來。

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