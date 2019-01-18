首長拜會匆匆被朝野議員批草率 中市府：適度調整

2019-01-18 15:05

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府各局處首長為加強與市議員溝通，最近馬不停蹄展開拜會行程，不過，局處首長有的遲到、有的坐不到幾分鐘就起身，急著趕赴下一個行程、有的對主管業務一問三不知，朝野議員今（18）日批評草率了事，急就章，徒具形式。

對此，市府新聞局長吳皇昇說，議員的意見很寶貴，市府團隊非常尊重，也虛心接受並適度調整；府會和諧是市民之福，感謝議員的指教，市府會更加努力。

市長盧秀燕上台後，要求局處首長儘速拜訪市議員，除了相互認識，也希望加強與議員溝通、請益，了解議員對地方建設的具體看法與建議，作為未來推動市政建設參考。為落實市長要求，副市長等首長最近均以議會委員會模式，連袂到議員服務處拜會。

不過，綠營議員邱素貞、陳淑華、張耀中等人說，拜訪過程，如蜻蜓點水，不用說對恢復老人健保補助經費來源等重大施政或山手線等地方建設案，無法提出具體說帖，甚至連跟議員寒暄都沒時間，讓不少議員搖頭，這種即興拜訪，毫無內容可言，也太誇張了。

不具名的藍營議員也坦言，這是行之多年的例行公事，由於各局處首長對業務熟悉程度不一，加上才剛剛上任，工作繁忙，時間緊迫，確實有的拜訪流於形式，有的無法深入交談，新市府團隊應該盡快進入狀況。

民進黨團總召李天生表示，首長約訪問題一籮筐，讓人啼笑皆非。避免市政在短期內陷入空轉，根本解決辦法，還是儘速召開臨時會，大家面對面交換意見，一切以市民福祉優先考量，事後議員同仁如果有需要，再請首長前往溝通。

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