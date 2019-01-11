高市觀光局長再拋新話題 呼籲推薦高雄「利害神算」

2019-01-11 09:11

〔記者王榮祥／高雄報導〕為吸引港澳星馬中客，高市觀光局長潘恆旭又有新點子，今在臉書邀請各界推薦高雄的「利害神算」，立刻引發不少網友回響，有人建議六龜諦願寺，有人說保安宮解籤強，還有人分享只知道幾間收驚很厲害，潘恆旭打趣回應「我該去收一下嗎，哈哈，不用吧」。

繼白冰冰任觀光大使、烏魚子大賽、冷泉加熱變溫泉、高雄金銀河燈會等創意行銷手法，被高雄市長韓國瑜稱為點子王、且表態力挺的高市觀光局長潘恆旭，今在臉書又公布最新想法，公開請大家推薦高雄厲害神算，想推廣給港澳星馬中客，來港都開運祈福之旅。

不少網友回應，建議「九如路某位老師」、「六龜諦願寺」、「保安宮解籤強」、「小港八德宮」等。

有網友認為，結合具有故事性特色的廟宇，按各廟宇慶典季節活動可作祈福，並設計多樣化的御守護身符。

有網友直言，公家機關要顧慮的事太多，建議官方提供資訊還是以公開宮廟、佛寺為主，如果是神算性質的，交給坊間媒體去以專題方式探訪，可能比較不會有爭議。

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