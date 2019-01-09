甩無大咖站台說 何志偉今將同框黨主席

2019-01-09 16:17

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市立委補選倒數，前北市觀傳局長陳思宇、國民黨候選人陳炳甫擬在選前造勢大會找大咖站台，民進黨候選人何志偉今受訪表示，民進黨主席卓榮泰今傍晚就會到自己的競選總部開會，民進黨現階段還在檢討，並要推出的政策與未來執行者，現在是做事的一刻，不是找人站台，候選人要謙卑聆聽、「要汗水不要口水」。

陳思宇擬在選前之夜找來北市長柯文哲站台，陳炳甫今也證實找來高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕與新北市長侯友宜同台為自己拉抬聲勢。何志偉今於保安宮前錄製直播節目，會後被媒體問及對手頻找大咖站台一事表示，願意帶自己去拜訪選民、為自己拉票的都是大咖，強調民主社會人人一票，願意給自己建議鞭策的也都是大咖；何更強調，選舉就是基層加努力，自己每天只有睡4到5個小時，自己要聽遍基層的聲音。

由於何志偉家族所有的陽信銀行背景，對手陳思宇喊話要何公開承諾會「利益迴避」，若當選不進立法院財政委員會。對此，何志偉回應，立委進入各委員會都要登記抽籤與政黨協商，不是想要進去就可以進去，這部分經驗豐富或是關心議事運作的人都很清楚，似在暗諷陳思宇不熟悉議事運作。

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