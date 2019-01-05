守護台灣價值 王浩宇加入桃園議會民進黨團運作

2019-01-05 17:39

［記者許倬勛／桃園報導］綠黨桃園市議員王浩宇稍早在臉書表示，雖然綠黨在本屆九合一選舉各區得票均有成長，但因僅有1席，未達組成黨團3席資格，導致許多提案無法順利推動，因此決定加入民進黨團運作，與市府保持既監督又合作的關係。

王浩宇在臉書表示，本屆九合一選舉，民進黨慘遭滑鐵盧，在桃園市議會僅剩18席，台灣價值受到嚴峻挑戰，而藍營拿下正、副議長寶座，議會席次也過半，考量台灣民主正處艱難時刻，思考各種可能性後，決定加入民進黨團運作，期能攜手捍衛台灣價值，也成為市長鄭文燦執政助力。

除綠黨王浩宇，市議員邱佳亮、陳榮基皆以無黨籍身分參選，邱自第一屆市議員任期起即參與民進黨團運作，陳榮基雖具黨員身分，但本屆同樣以無黨籍投入選戰，但2人在正、副議長選舉時，都投給國民黨籍的邱奕勝與李曉鐘。

王浩宇臉書全文：

本屆九合一選舉，民進黨面臨嚴重挫敗、台灣價值受到挑戰，在桃園市議會僅剩18席議員，而綠黨雖然在各區得票均有成長，但在桃園市僅當選1席議員，無法獨立組成黨團、達到單獨提案門檻。

國民黨除了拿下多數縣市長、正副議長，在桃園市議會幾乎是單獨過半。在台灣民主最艱難的時刻，我認為所有深信台灣價值的政黨都應該團結合作、攜手捍衛台灣價值，並共同面對中共對台灣的統戰。

在考量各種可能性後，我決定即日起加入「民主進步黨黨團」運作，在桃園市各項議題上展開更進一步的合作，希望能盡一己之力，在議會中展現正面價值，也成為鄭文燦市長執政的助力。

未來四年，我會堅守進步價值，在桃園市議會提出更多進步議案，希望透過與民進黨的合作讓議案的推動更順利，也為我的家鄉中壢爭取更多建設與福利。

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