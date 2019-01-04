游盈隆台東座談砲轟蔡英文 台灣社余文儀也批專斷

2019-01-04 20:34

［記者黃明堂／台東報導］民進黨主席候選人游盈隆今晚（4日）到台東與黨員座談，與多名台東綠營人士齊批總統蔡英文。台灣社副社長余文儀指蔡英文曾在他面前，將台灣與中華民國劃上等號，令他無法接受。

今晚約有80人與游盈隆座談，游盈隆相當振奮，承諾當選黨主席，會常來台東。而現場多人穿拖鞋、吃檳榔，游盈隆說，民進黨就是吃檳榔、穿拖鞋的基層黨員起家的政黨，蔡英文的貴族路線讓大家很難適應，他當選黨主席，會回歸基層路線。

長期在台東行醫的台灣社前社長、現任副社長余文儀指出，以前陳水扁執政時，每3個月到6個月會跟社團會談，但蔡英文被派系包圍，主見又很強，聽不進批評聲音，跟本土社團的溝通管道也時有時斷。

余文儀說，他曾在蔡英文面前說，台灣不等於中華民國，蔡英文卻跟他回說，台灣就是中華民國，很明顯她信奉的是中華民國。

游盈隆說，決定參選黨主席最大的動機，來自去年11月24日民進黨選舉重挫，蔡英文辭黨主席，當晚卻找一些要角進官邸喬代理主席人選，隔天也有中生代要角疾呼2020年還是要蔡英文競選總統。游盈隆說，辭黨主席的人還操控黨政，喬出來的人選就是傀儡，在蔡英文的領導模式下，2020年民進黨將面對更嚴重的失敗。

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