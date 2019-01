香港被中國統一後果 《經濟學人》用1張圖警告台灣

2019-01-04 14:21

〔即時新聞/綜合報導〕中國「告台灣同胞書表」40週年之際,中國國家主席習近平發表對台談話,一再強調「國家統一」,探索「一國兩制」的台灣方案,並聲稱「不承諾放棄使用武力」。對此,《經濟學人》(The Economist) 發表最新的新聞漫畫,諷刺中國統一台灣的野心,圖中習近平趴在一條巨龍上,脅迫台灣加入中國。

英國雜誌《經濟學人》今天發表其社論漫畫家凱勞(Kevin Kallaugher)的最新作品,圖中以龍代表中國、香港和台灣,習近平趴在最大的龍頭上,朝著象徵台灣的小龍威脅說:「加入我們(中國),你將獲得香港目前享有的同樣的自由...」(Join us and you will be granted the same freedon that hong kong currently enjoys...),而巨龍的左龍爪則緊抓著象徵香港的另一條小龍,小龍做出想要掙脫的動作。

《經濟學人》今天分別在臉書和推特分享後,立即引起各國網友的關注。有網友認為,「在台灣,已經沒人會相信習近平的廢話了」、「我不認為這是一個真正的自由,不要相信中國政府,因為他們總是對他們的人民說謊」、「應該要把新疆和西藏都加進去」、「對於每一個真正的台灣人來說,一個中國意味著;一個中國,一個台灣!」、「這是一個相當準確的描繪」。

另外,也有台灣網友認為,凱勞所描繪象徵台灣的小龍非常可愛,但香港小龍像是被抓得揣不過氣,「超可愛的」、「台灣龍萌萌,香港龍QQ」、「小龍萌萌」、「香港感覺快被捏死了」、「小龍有點可愛」、「蠻可愛的小龍」、「救命我不要當香港人QQ」。

This week’s cartoon from KAL pic.twitter.com/EhAI85FSqG — The Economist (@TheEconomist) 2019年1月3日

