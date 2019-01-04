香港被中國統一後果 《經濟學人》用1張圖警告台灣

2019-01-04 14:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國「告台灣同胞書表」40週年之際，中國國家主席習近平發表對台談話，一再強調「國家統一」，探索「一國兩制」的台灣方案，並聲稱「不承諾放棄使用武力」。對此，《經濟學人》（The Economist） 發表最新的新聞漫畫，諷刺中國統一台灣的野心，圖中習近平趴在一條巨龍上，脅迫台灣加入中國。

英國雜誌《經濟學人》今天發表其社論漫畫家凱勞（Kevin Kallaugher）的最新作品，圖中以龍代表中國、香港和台灣，習近平趴在最大的龍頭上，朝著象徵台灣的小龍威脅說：「加入我們（中國），你將獲得香港目前享有的同樣的自由...」（Join us and you will be granted the same freedon that hong kong currently enjoys...），而巨龍的左龍爪則緊抓著象徵香港的另一條小龍，小龍做出想要掙脫的動作。

《經濟學人》今天分別在臉書和推特分享後，立即引起各國網友的關注。有網友認為，「在台灣，已經沒人會相信習近平的廢話了」、「我不認為這是一個真正的自由，不要相信中國政府，因為他們總是對他們的人民說謊」、「應該要把新疆和西藏都加進去」、「對於每一個真正的台灣人來說，一個中國意味著；一個中國，一個台灣！」、「這是一個相當準確的描繪」。

另外，也有台灣網友認為，凱勞所描繪象徵台灣的小龍非常可愛，但香港小龍像是被抓得揣不過氣，「超可愛的」、「台灣龍萌萌，香港龍QQ」、「小龍萌萌」、「香港感覺快被捏死了」、「小龍有點可愛」、「蠻可愛的小龍」、「救命我不要當香港人QQ」。

相關連結：

This week’s cartoon from KAL pic.twitter.com/EhAI85FSqG — The Economist （@TheEconomist） 2019年1月3日

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