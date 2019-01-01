高市府向總統提3個必須 網友酸：以為是「國台辦」回應

2019-01-01 23:25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕蔡英文總統今天元旦談話，對兩岸關係拋出4個「必須」，高雄市政府晚間卻突然發出新聞稿強調，兩岸議題雖屬中央權限，但為了和彼此配合，高市府也要提出3個「必須」。對此，網友狂酸說「把高雄市三個字遮起來，以為是國台辦的回應」、「說好的政治0分呢？」

蔡英文總統今天上午對兩岸關係拋出4個必須，包括「必須正視中華民國台灣存在的事實」、「必須尊重2300萬人民對自由民主的堅持」、「必須以和平對等方式來處理我們之間的歧異」，、「必須是政府或政府所授權的公權機構坐下來談」。

豈料，高市府晚間6點多卻突然發布新聞稿指出，兩岸議題的主權部份為中央權限，高雄身為地方政府，積極爭取的是經貿、文化等方面的合作、交流。不過，基於兩岸事務原本就需要中央與地方政府的相互配合，因此，高雄市政府要提出3個「必須」：必須為兩岸人民的共同利益努力、必須交流溝通、必須互相尊重。

對於高市府「不甘寂寞」地回應中央，批踢踢網友一面倒狂酸說：「把高雄市三個字遮起來，以為是國台辦的回應」、「說政治0分的人，這麼快就出來炮總統了呢？」、「我還以為韓國瑜是總統」。

另有網友批說：「管好你的高雄市，兩岸議題關你屁事」、「碰到中國就自動開柔焦、美肌模式」。

但也有網友支持韓國瑜，強調「最新民意就是九二共識+兩岸一家親 ，dpp（民進黨）還是不懂」。

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