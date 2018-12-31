菲律賓風暴釀災已22死 外交部：願賑災提供必要協助

2018-12-31 11:39

〔記者呂伊萱／台北報導〕強烈熱帶氣旋烏斯曼（Usman）上週末橫掃菲律賓中部島嶼，至少造成22人喪生。外交部今天表示，經與駐處確認，目前無我國人受波及訊息；我方也已向菲律賓政府及受災人民表達關懷與慰問，並表達願與菲國合作、提供必要協助。

烏斯曼於上週末侵襲菲律賓中部島嶼，豪雨引發洪水及山崩。菲律賓政府民防辦公室昨表示，烏斯曼為畢科爾區（Bicol）及東維薩亞斯地區（Eastern Visayas）帶來豪雨，引發大規模洪水及山崩，死亡人數因此於一天內自4人暴增至22人，包括一名3男童。

外交部今天表示，中華民國政府及人民向菲律賓政府及受災地區人民表達誠摯關懷與慰問。

外交部也說，我駐菲代表處已立即與駐菲國相關救災單位和台商僑胞社團取得聯繫，確認尚無我國人遭受波及。外交部及駐處將與菲國政府相關單位繼續保持聯繫，並關注災情發展。

為協助災民度過難關，儘速回復正常生活，外交部強調，台灣願意與菲國合作，就災民具體需求提供必要物資及協助，外交部亦已透過駐處向菲方表達提供協助的善意。

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