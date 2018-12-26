審促轉會預算爆衝突 柯建銘、黃國昌互嗆流氓

2018-12-26 10:24

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會今續排審「促進轉型正義委員會預算案」，民進黨團總召柯建銘等人提案，將全案保留送交院會，國民黨立委林為洲等人則認為促轉會主委非法代理，提案刪除促轉會預算；不過，時代力量立委黃國昌質疑藍、綠喬好「打假球」，建議開始質詢，現場衝突一度火爆，最後在表決下，由召委、民進黨立委周春米裁示，全案送交院會，交由黨團協商。

立院司委會今續排審促轉會預算案，繼上次開會國民黨甲動杯葛議事，導致會議開始13分鐘即結束，今日會議仍引發唇槍舌戰；促轉會主委楊翠今以身體不適為由，由代理主秘蔡誾誾出席，不過還沒開始發言，會議就告結束。

會議開始後，民進黨立委提案將全案送交院會，國民黨立委則認為促轉會主委非法代理，建議全數刪除促轉會預算，等新主委上任後再審查，不過，就在主席周春米宣布開始處理提案時，立委黃國昌大表不滿，建議應詢答後再處理提案，藍綠立委林為洲、柯建銘等人則認為應先處理預算程序，雙方唇槍舌戰。

由於會議陷入僵局，藍綠立委建議將兩案併陳送交院會處理，黃國昌當場怒嗆，這兩案根本就矛盾，怎麼兩案併陳，現在是藍綠大和解，一起打假球就對了，最後在表決下，主席周春米裁示兩案併陳送交院會。

對此，黃國昌表達強烈反對意見，痛批：「現在是怎樣，搓好了就對了，藍綠大和解，打假球就對了」，柯建銘聞言反嗆：「講話小心一點」，黃爆氣回擊：「你以為你是誰！叫人家小心一點，你在國會耍流氓喔！」，柯回：「是你耍流氓還我耍流氓啊！」黃再回：「你是新竹選出來的流氓是不是？」雙方衝突火爆。

而後，國民黨立委也跳出來聲援，強調「沒有主委是要審什麼！」林為洲更當場與黃國昌正面對嗆，藍營立委則在現場高喊「非法主委、全部刪除」，在一陣混亂之後，會議在開始不到半小時即結束。

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