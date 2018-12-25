復仇？彰縣長由綠變藍 退休消防局長回鍋

2018-12-25 12:36

〔記者湯世名／彰化報導〕國民黨彰化縣綠地變藍天，新任縣長王惠美今天宣誓就職，多名局處長人事隨之曝光，其中最受矚目的新任消防局長一職，由退休1年9個月的前消防局長蕭嘉政回鍋，由於他退休時地方即盛傳是被「逼退」，彰化「變天」後又傳出他將回鍋，今天果然證實傳言，外界也將之解讀為「復仇成功」。

蕭嘉政對此表示，他是因自己有專業能力，還能貢獻專業在消防領域，因此受徵詢後決定回鍋，與復仇絕無關係。

畢業於警察大學49期消防系的蕭嘉政，曾任省府消防處的科長，1999年彰化縣成立消防局時，由省府調任彰化縣消防局副局長，2008年5月間，當時兼任代理局長的蕭嘉政，由時任縣長卓伯源扶正為局長，公職生涯都在消防單位，直到去年3月間，時任消防局副局長的李永福調升局長，蕭嘉政選擇退休，不過交接儀式當天，蕭嘉政卻缺席，受訪時表示純粹是「有事」而無法出席，退休後要先放空一陣子，好好的遊山玩水一番，不過外界仍傳他是被「逼退」，而非自願退休。

今年九合一大選，彰化縣由國民黨王惠美擊敗民進黨魏明谷，綠地變藍天，開票當天，地方即盛傳消防局長李永福「非常有可能」被撤換，日前縣府即發布李永福調升消防署緊急救護組組長，地方又傳出蕭嘉政「回鍋」的可能性相當高，今天縣府小內閣發布，蕭嘉政確定回鍋局長，各界道賀聲不斷，也有人直指蕭是「復仇成功」。

蕭嘉政受訪時強調「與復仇無關啦！」但他坦承，確實是王惠美看中他的消防專業領域，而來徵詢他的意願，他也認為自己才58歲，對於消防領域還能有所貢獻之下，因此答應回鍋消防局長一職，對於消防局人事，基本上不會有變動。

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